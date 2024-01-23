Команда ученых Гетеборгского университета в Швеции в ходе исследования выяснила, что болезнь Альцгеймера (БА)можно обнаружить задолго до проявления первых симптомов с помощью специального анализа крови.

Высокая точность

По словам исследователей, тестирование крови человека на тип белка, называемого фосфорилированным тау или р-тау, можно использовать для скрининга болезни Альцгеймера с высокой точностью.

Согласно полученным результатам, этот простой анализ крови оказался с точностью до 96% при выявлении повышенного уровня бета-амилоида и до 97% при выявлении тау, то есть белков, накопление которых в мозге связывают с возникновением болезни.

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Результаты не стали неожиданностью

— Впечатляет то, что анализ крови был столь же точным, как и расширенные тесты, такие как анализы спинномозговой жидкости и сканирование мозга, при выявлении патологии мозга при БА, — отметил ведущий автор исследования, — профессор нейрохимии Николас Эштон.

Отмечается, что результаты исследования не стали неожиданностью для Эштона, который добавил, что научное сообщество уже несколько лет знает, что использование анализов крови для измерения тау или других биомаркеров потенциально может оценить риск болезни Альцгеймера.

— Сейчас мы близки к тому, чтобы эти тесты стали проводиться в прайм-тайм, и это исследование показывает это, — сказал ученый.

Ранняя и точная диагностика

По словам экспертов, надежный и точный биомаркер на основе крови позволит более комплексно оценить когнитивные нарушения, улучшить раннюю и точную диагностику БА, что приведет к улучшению терапии, модифицирующей заболевание.