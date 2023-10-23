Команда ученых Университетского колледжа Лондона в ходе исследования выяснила, что использование уже существующих лекарств перед стандартным лечением рака шейки матки может привести к снижению примерно на одну треть риска рецидива заболевания или смерти.
Исследователи оценили, может ли короткий курс индукционной химиотерапии (ИК) с использованием дешевых, уже одобренных препаратов для уничтожения как можно большего количества раковых клеток снизить уровень рецидивов и смертности, если проводить его перед химиолучевой терапией (ХЛТ) и перед комбинацией химиотерапии и лучевой терапии.
Выяснилось, что через пять лет 80% из тех, кто получил ИК плюс ХЛТ, были живы, а у 73% не наблюдалось возвращения или распространения рака. Среди тех, кто только что прошел стандартное лечение, 72% были живы, а у 64% не наблюдалось возвращения или распространения рака.
Как отметила ведущий исследователь Мэри МакКормак, результаты показывают, что короткий курс дополнительной химиотерапии перед основным лечением может снизить риск возвращения рака или смертность на 35%.
— Это самое большое улучшение результатов лечения этого заболевания за последние 20 лет, — отметила ученая.
Рак шейки матки чаще всего диагностируется у женщин в возрасте около 30 лет, при этом в Великобритании ежегодно регистрируется около 3 200 новых случаев.
ХЛТ является стандартным методом лечения с 1999 года. Несмотря на усовершенствования методов лучевой терапии, рак возвращается в 30% случаев.
По данным Cancer Research UK, которая финансировала исследование, пятилетняя выживаемость при раке шейки матки составляет около 70%.