Команда ученых Университетского колледжа Лондона в ходе исследования выяснила, что использование уже существующих лекарств перед стандартным лечением рака шейки матки может привести к снижению примерно на одну треть риска рецидива заболевания или смерти.

Исследователи оценили, может ли короткий курс индукционной химиотерапии (ИК) с использованием дешевых, уже одобренных препаратов для уничтожения как можно большего количества раковых клеток снизить уровень рецидивов и смертности, если проводить его перед химиолучевой терапией (ХЛТ) и перед комбинацией химиотерапии и лучевой терапии.

Выяснилось, что через пять лет 80% из тех, кто получил ИК плюс ХЛТ, были живы, а у 73% не наблюдалось возвращения или распространения рака. Среди тех, кто только что прошел стандартное лечение, 72% были живы, а у 64% не наблюдалось возвращения или распространения рака.

Сейчас смотрят

Как отметила ведущий исследователь Мэри МакКормак, результаты показывают, что короткий курс дополнительной химиотерапии перед основным лечением может снизить риск возвращения рака или смертность на 35%.

— Это самое большое улучшение результатов лечения этого заболевания за последние 20 лет, — отметила ученая.

Рак шейки матки чаще всего диагностируется у женщин в возрасте около 30 лет, при этом в Великобритании ежегодно регистрируется около 3 200 новых случаев.

ХЛТ является стандартным методом лечения с 1999 года. Несмотря на усовершенствования методов лучевой терапии, рак возвращается в 30% случаев.

По данным Cancer Research UK, которая финансировала исследование, пятилетняя выживаемость при раке шейки матки составляет около 70%.