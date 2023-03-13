Команда британских ученых из Оксфордского университета в ходе долгосрочного исследования выяснила, что в большинстве случаев рака простаты можно избежать или отсрочить травмирующее хирургическое лечение.

Как сообщают исследователи, в ходе эксперимента у пациентов с опухолями простаты с низким и средним риском снизился риск осложнений, таких как недержание мочи и эректильная дисфункция.

Пи этом вероятность умереть от рака у них была не выше, чем у мужчин, перенесших операцию по удалению предстательной железы или лечившихся блокаторами гормонов и лучевой терапией.

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— Хорошая новость заключается в том, что если у вас диагностирован рак предстательной железы, не паникуйте и не торопитесь принять решение, как действовать, — сказал ведущий автор исследования, профессор хирургии и урологии Фредди Хэмди.

Другие эксперты, не участвовавшие в исследовании, согласились с тем, что полученные результаты обнадеживают мужчин, у которых диагностирован рак простаты, и их врачей.

— Когда мужчин тщательно обследуют и оценивают их риск, вы можете отсрочить или избежать лечения, не упуская шанса вылечить большую часть пациентов, — сказал профессор урологии, эпидемиологии и онкологии в Университете Джона Хопкинса Брюс Трок.

Полученные данные не относятся к мужчинам с раком предстательной железы высокой степени злокачественности. По словам Хэмди, эти агрессивные виды онкологии, на долю которых приходится около 15% всех диагнозов рака предстательной железы, все еще нуждаются в срочном хирургическом лечении.