Немецкие ученые в ходе исследования показали возможный новый способ лечения волчанки с помощью иммунотерапии, которая в настоящее время используется для лечения некоторых видов рака.

По словам исследователей, у пациентов, получавших определенный тип иммунотерапии, наблюдалась устойчивая ремиссия симптомов наряду с аутоантителами, которые вызывают болезнь. Однако для подтверждения прорывного потенциала лечения потребуются дополнительные данные.

Волчанка — это сложное хроническое заболевание, которое провоцируют сбои в иммунной системе. Наиболее распространенной является системная красная волчанка (СКВ), которая может поражать почти каждый орган в организме.

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Общим признаком этого состояния является хроническое воспаление, которое может проявляться болью в суставах, лихорадкой и кожной сыпью.

В большинстве случаев волчанка диагностируется в возрасте от 15 до 44 лет и не имеет четкой причины, хотя есть подозрения, что важную роль играют генетика и факторы окружающей среды, такие как вирусная инфекция.

В ходе научной работы ученые вводили пяти пациентам с резистентной к лечению СКВ модифицированные анти-CD19 Т-клетки. В итоге, как сообщается, все пятеро спустя 17 месяцев пережили замечательное выздоровление и не нуждались в дальнейшем лечении.

По словам ученых, предложенный метод принципиально отличается от любого другого лечения волчанки и может стать настоящим прорывом.

Источник: Gizmodo