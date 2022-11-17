Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Прорыв в онкологии: прошла успешные испытания вакцина для лечения смертельных опухолей

17 ноября 2022, 19:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковець
Источник: Depositphotos

Команда ученых Королевского колледжа Лондона провела успешные испытания вакцины, которая продлевает жизнь пациентам с агрессивным раком мозга.

Отмечается, что глобальные клинические испытания завершились тем, что первая в мире вакцина для лечения смертельных раковых опухолей головного мозга DCVax потенциально может дать пациентам дополнительные годы жизни.

Как заявил один из главных исследователей профессор Кейюмарс Ашкан, результаты показали, что DCVax привел к удивительному увеличению выживаемости пациентов.

Сейчас смотрят

Читайте также:
вакцинаціяОнкология или аллергия: в Минздраве назвали абсолютное противопоказание к Covid-вакцинации

Сообщается, в частности, что 53-летний британец, который принял участие в исследовании наряду с еще 331 пациентом, прожил более восьми лет после получения DCVax.

— Общие результаты поразительны. Они дают новую надежду пациентам, которые борются с глиобластомой, — отметил Кейюмарс Ашкан.

Отмечается, что в случае одобрения медицинскими регулирующими органами, DCVax станет первым новым препаратом за 17 лет для пациентов с недавно диагностированной глиобластомой и первым за 27 лет для людей, у которых она вернулась повторно.

Источник
The Guardian
Теги
Вакцинация Дослідження вчених Лечение рака Мозок Онкология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь