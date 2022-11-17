Команда ученых Королевского колледжа Лондона провела успешные испытания вакцины, которая продлевает жизнь пациентам с агрессивным раком мозга.

Отмечается, что глобальные клинические испытания завершились тем, что первая в мире вакцина для лечения смертельных раковых опухолей головного мозга DCVax потенциально может дать пациентам дополнительные годы жизни.

Как заявил один из главных исследователей профессор Кейюмарс Ашкан, результаты показали, что DCVax привел к удивительному увеличению выживаемости пациентов.

Сейчас смотрят

Сообщается, в частности, что 53-летний британец, который принял участие в исследовании наряду с еще 331 пациентом, прожил более восьми лет после получения DCVax.

— Общие результаты поразительны. Они дают новую надежду пациентам, которые борются с глиобластомой, — отметил Кейюмарс Ашкан.

Отмечается, что в случае одобрения медицинскими регулирующими органами, DCVax станет первым новым препаратом за 17 лет для пациентов с недавно диагностированной глиобластомой и первым за 27 лет для людей, у которых она вернулась повторно.