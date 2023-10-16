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Простая и доступная ягода: ученые назвали ежедневную порцию винограда для здоровья глаз

16 октября 2023, 14:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
виноград
Источник: Pexels

Команда ученых Национального университета Сингапура обнаружила, что употребление всего пары горстей винограда в день в течение четырех месяцев улучшает ключевые показатели здоровья глаз.

— Виноград богат антиоксидантами, которые могут бороться с дегенерацией глаз, вызванной окислительным стрессом, — утверждают ученые.

В рамках эксперимента 34 взрослых были разделены на две группы. Одна группа съедала полторы чашки винограда ежедневно, а другая группа принимала плацебо в течение 16 недель.

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Выяснилось, что у тех, кто ел виноград, наблюдалось значительное увеличение оптической плотности макулярного пигмента (MPOD), антиоксидантной способности плазмы и общего содержания фенолов по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

У тех, кто не употреблял виноград, было зафиксировано значительное увеличение вредных для глаз конечных продуктов гликирования (КПГ), которые могут способствовать повреждению сосудистых компонентов сетчатки, нарушая клеточную функцию и вызывая окислительный стресс.

Данное исследование является первым, которое показывает, что потребление винограда благотворно влияет на здоровье глаз, что очень интересно, особенно с учетом растущего возрастного населения, уверены ученые.

Источник: Express

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