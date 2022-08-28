Зарегистрированный диетолог и эксперт по фитнесу рассказала популярному британскому изданию об удивительных свойствах воды, зеленого чая и яблочного уксуса сжигать висцеральный жир на животе.

— У всех есть висцеральный жир в организме. Он хранится глубоко внутри живота. Хотя определенное его количество важно, так как оно изолирует и защищает органы, слишком большое количество такого жира может привести к серьезным проблемам со здоровьем, — отмечает диетолог.

По ее словам, наличие чрезмерного количества висцерального жира в организме может привести к целому ряду заболеваний, включая диабет II типа, болезни сердца и некоторые виды рака.

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Как и в случае с подкожным жиром, есть несколько факторов, которые могут повлиять на количество висцерального жира, включая генетику и образ жизни. И то, что мы потребляем ежедневно, конечно, играет роль.

Эксперт предложила три лучших напитка, которые могут бороться с жиром на животе.

Вода. Поддержание водного баланса — отличный способ похудеть или контролировать свой вес. Мы все знаем, что в воде нет калорий, следовательно, может помочь держать наш висцеральный жир под контролем.

Зеленый чай. Это один из самых полезных напитков на земле. Этот чай богат полифенолами, мощными соединениями, которые ускоряют обмен веществ. Другими словами, зеленый чай — лучшее оружие для людей, пытающихся бороться с упрямым жиром на животе.

Яблочный уксус. Тяга к сладкому возникает из-за резкого скачка уровня сахара в крови. Употребление яблочного уксуса помогает регулировать уровень сахара в крови, подавляя чувство голода. Употребление сырого или органического яблочного уксуса может быстро и эффективно уменьшить пристрастие к сладкому.

Широко рекомендуется смешать примерно одну столовую ложку яблочного уксуса со стаканом воды, а не пить уксус сам по себе, так как это может повредить наши зубы.

Источник: Express