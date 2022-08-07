Британский фармацевт Аббас Канани из Chemist Click рассказал о четырех ключевых продуктах, которые могут помочь не только остановить выпадение волос, но и ускорить их рост.

По словам специалиста, причинами выпадения волос могут стать целый ряд факторов, среди которых и различные заболевания, и стрессы.

Хорошая новость состоит в том, что большинство случаев чрезмерного выпадения волос можно остановить при помощи перспективных продуктов, которые, в частности, помогут увеличить выработку кожного сала.

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Такими продуктами являются:

сладкий картофель;

шпинат;

жирная рыба;

яйца.

— Эти продукты содержат витамин D, который помогает росту волос и уменьшает их выпадение, поддерживая железы в коже головы для выработки маслянистого вещества, известного как кожное сало, — объясняет фармацевт.

Эксперт рекомендует выбирать хотя бы одну порцию жирной рыбы в неделю, что эквивалентно примерно 140 г. И уточнил: к жирной рыбе относятся лосось, сардины, сельдь и скумбрия.

Еще одна группа продуктов, которую рекомендовал Аббас Канани, это яйца, орехи и мясо, так как они богаты витамином группы В, называемым биотином.

Биотин активно участвует в выработке кератина, белка, который помогает укрепить волосы и предотвратить повреждение волосяных фолликулов. Это способствует росту волос, а также снижает скорость их выпадения.

К слову, бразильские орехи также могут быть особенно полезными, поскольку они также содержат селен, который способствует правильному функционированию цикла роста волос и используется во многих добавках против выпадения волос.

Источник: Express