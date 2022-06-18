Во время войны мы столкнулись с таким явлением, как перебои в поставках лекарства. Иногда необходимых препаратов нет в аптеках. Особенно это касается маленьких городов и поселков.

А вирусы и бактерии все равно охотятся за нами и вызывают воспаление горла или верхних дыхательных путей.

Как лечиться, когда необходимых таблеток нет, рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

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— Да, часто бывает, что необходимое лекарство отсутствует в аптеке или дома, поэтому при воспалении верхних дыхательных путей, или горла можно прибегнуть к лечению народными средствами, — сказала терапевтка. — Тем более что многие средства для лечения горла изготавливают из растительного сырья.

Но врач советует, если в горле есть белый налет или гной, то лучше все же обратиться к врачу, чтобы не пропустить гнойную ангину или дифтерию.

А вот покраснение горла, обострение хронического тонзиллита можно лечить травами.

Чабрец

Он разрушает налет на слизистой, успокаивает воспаление в горле, убивает бактерии. Чабрец можно легко заварить и пить или полоскать им горло. Взять одну чайную ложку травы, залить одним стаканом кипятка, настоять 40 минут и полоскать горло 6-8 раз в день.

Содовый раствор

Содовым раствором можно снять воспаление в горле очень быстро. Взять пол столовой ложки соды на стакан теплой воды, размешать и полоскать 6-8 раз в день.

Инжир с молоком

От боли в горле и кашле поможет инжир, сваренный в молоке. Одного вяленого плода инжира хватает на пол-литра молока. Инжир измельчить, залить молоком и прокипятить. Настоять. пока не остынет до температуры 40 градусов. Пить два-три раза в день маленькими глоточками.

Ромашковый настой

Отлично снимает воспаление в горле настой из цветка ромашки. Взять одну-две чайные ложки измельченных цветов аптечной ромашки, залить 0,5 л горячей воды, настоять. Полоскать горло несколько раз в день.