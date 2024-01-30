Команда ученых Эксетерского университета в ходе исследования выяснила, что у пожилых людей, которые владеют навыками игры на музыкальных инструментах, ухудшение когнитивных способностей происходит гораздо медленнее, чем у их сверстников, не имеющих подобного хобби.

Как утверждают ученые, пожилые музыканты продемонстрировали существенно лучшие результаты при тестировании рабочей памяти и исполнительной функции.

Как проходило исследование

Исследователи проанализировали данные 1 107 участников старше 40 лет, средний возраст которых составлял 67,8 года. Из них 89% имели опыт игры на каком-нибудь музыкальном инструменте, а 44% все еще занимались игрой.

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Выяснилось, что имеющие опыт игры заметно отличались более высокими оценками в тестах на ассоциативное обучение, самостоятельный поиск и рабочую память.

Какие инструменты лучше

По словам ученых, особенно заметной связь с рабочей памятью была среди участников, игравших на клавишных и ​​медных духовых инструментах. В исполнительных функциях лучший результат показали музыканты, игравшие на деревянных духовых инструментах.

Существенно отличились и те, кто сообщил, что играли на более чем одном инструменте, а также продолжали играть до сих пор.

Просто слушать недостаточно

В то же время ученые не нашли связь между просто прослушиванием музыки и когнитивными показателями.

Авторы делают вывод, что привлечение человека к игре на музыкальных инструментах может способствовать поддержанию его умственных способностей в процессе старения. Однако, что именно стоит за связью, еще предстоит исследовать в будущем.

Источник: nauka.ua