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Просто заправить салат: ученые назвали масло, которое может снизить риск деменции на 28%

25 июля 2023, 14:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
олія, вчені
Источник: Pexels

Команда ученых Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. И. Чана в ходе исследования выяснила, что ежедневная доза оливкового масла может снизить риск фатальной деменции.

— Независимо от того, добавляете ли вы его в заправку для салата или используете в других блюдах, оливковое масло предлагает нечто большее, чем его уникальный вкус, — отмечает одна из автор научной работы Анн-Жули Тессье.

По ее словам, добавление чуть более половины столовой ложки оливкового масла в ваш ежедневный рацион может снизить риск смерти от деменции на целых 28%, поскольку масло благотворно влияет на здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.

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Это исследование было первым, в котором изучалась взаимосвязь между диетой и смертью, связанной с деменцией. Ученые пришли к своим выводам, проанализировав анкеты о питании и записи о смертях, собранные у более чем 90 тыс. американцев за три десятилетия.

Выбор оливкового масла, натурального продукта, вместо жиров, таких как маргарин и майонез, является здоровым выбором и может снизить риск смертельного слабоумия, резюмируют ученые.

Источник: Express

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Мозок Наукові дослідження олія Профілактика
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