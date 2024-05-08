Исследование ученых, опубликованное в Nature Reviews Neuroscience, объясняет, как сон обрабатывает наши эмоциональные воспоминания и помогает успокоиться.

Как мозг обрабатывает информацию

Уже давно известно, что сон обладает лечебными свойствами, но детальные механизмы этого процесса были неизвестны. Однако благодаря оптогенетике — области нейробиологии, которая сочетает оптические и генетические методы исследования нейронных связей — ученые выяснили, как мозг борется с неприятными воспоминаниями во время сна и какие клетки участвуют в кодировании эмоциональных воспоминаний.

Когда мы спим, мозг работает, чтобы сохранить новую информацию и обработать наши эмоции. Для этого он использует два вспомогательных центра — гиппокамп и миндалевидное тело.

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Первый — хранилище нашей памяти, он помогает запоминать новую информацию, которую мы получаем каждый день. Это могут быть новые слова, факты или даже впечатления от встречи с новым человеком.

Миндалевидное тело — центр наших эмоций, оно отвечает за то, как мы чувствуем себя в разных ситуациях. Например, когда мы напуганы или возбуждены, сердце может биться быстрее.

Ночь все уладит

Во время фазы быстрого сна будто мозг воспроизводит фильм о том, что мы чувствовали в разных ситуациях. И даже если эти воспоминания были страшными или неприятными, помогает преодолеть этот страх.

Именно поэтому утром кажется, что негатив уже потерял свою силу. Но это возможно только тогда, когда мы спим хорошо и получаем достаточное количество сна. Однако если человек получил серьезные травмы, ему трудно бороться с неприятными эмоциями, особенно, когда событие часто повторяется.

Ученые считают, что дальнейшие исследования позволят нормализовать эти нейрохимические процессы и улучшить качество сна путем разработки новых эффективных лекарств.

Источник: Medicalxpress