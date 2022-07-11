Профессор Люк О’Нил из Тринити-колледжа в Дублине рассказал о предупреждающем знаке новейшего штамма Омикрона ВА.5, который поражает пациентов в ночное время.

Сообщается, что недавние исследования показали, что ВА.5 является наиболее заразным штаммом Омикрона из зарегистрированных на сегодняшний день.

Иммунолог предупредил, что наиболее распространенными симптомами, о которых сообщалось, были:

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насморк;

боль в горле;

головная боль;

постоянный кашель;

усталость.

Исследование ZOE Covid Symptom, в котором людей просят сообщать о своих симптомах, показало, что менее трети людей говорят также и о лихорадке.

Иммунолог предупредил, что он также наблюдает появление ночью еще одного симптома последнего подварианта BA.5 — это ночная потливость.

— Очень важно помнить, что если вы вакцинированы, инфекция не перерастет в серьезную болезнь. Это сообщение, о котором нужно постоянно напоминать людям, — настаивает профессор.

И подчеркивает, что понимание того, как доступные в настоящее время вакцины и методы лечения антителами противостоят новым подвариантам, имеет решающее значение для разработки стратегий предотвращения тяжелых заболеваний, госпитализаций и смертей.

Источник: Express