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Проявляется ночью: предупреждающий симптом очень заразного штамма Омикрона ВА.5

11 июля 2022, 16:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Профессор Люк О’Нил из Тринити-колледжа в Дублине рассказал о предупреждающем знаке новейшего штамма Омикрона ВА.5, который поражает пациентов в ночное время.

Сообщается, что недавние исследования показали, что ВА.5 является наиболее заразным штаммом Омикрона из зарегистрированных на сегодняшний день. 

Иммунолог предупредил, что наиболее распространенными симптомами, о которых сообщалось, были:

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  • насморк;
  • боль в горле;
  • головная боль;
  • постоянный кашель;
  • усталость.

Исследование ZOE Covid Symptom, в котором людей просят сообщать о своих симптомах, показало, что менее трети людей говорят также и о лихорадке.

Иммунолог предупредил, что он также наблюдает появление ночью еще одного симптома последнего подварианта BA.5 — это ночная потливость.

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— Очень важно помнить, что если вы вакцинированы, инфекция не перерастет в серьезную болезнь. Это сообщение, о котором нужно постоянно напоминать людям, — настаивает профессор.

И подчеркивает, что понимание того, как доступные в настоящее время вакцины и методы лечения антителами противостоят новым подвариантам, имеет решающее значение для разработки стратегий предотвращения тяжелых заболеваний, госпитализаций и смертей.

Источник: Express

Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 лікування науковці Омикрон Штамм Омикрон
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