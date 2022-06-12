От 15 до 20% жителей планеты страдают от так называемого синдрома раздраженного кишечника. Что это за состояние и как от него избавится, рассказал в YouTube доктор Евгений Комаровский.

— Синдром раздраженного кишечника (СРК) проявляется чаще всего императивными позывами — это когда терпеть невозможно, нужно бежать в туалет срочно. — пояснил Комаровский.

При этом необязательно иметь жидкий стул, замечает врач. Кал может быть и жестким, и мягким, и жидким.

Трудно вычленить и причину возникновения этого состояния. Можно съесть что-то и бежать в туалет, а через неделю от этого продукта не будет никаких последствий.

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Именно такое непостоянство причин обострения СРК мешает обратиться к врачу. Потому что сложно объяснить специалисту, что же все-таки повлияло на ухудшение вашего состояния.

Поэтому, обращаясь к врачу, четко сформулируйте свои жалобы. А именно:

боли в животе

изменения характера стула

вздутие живота

повышенное газообразование

тошнота

один из этих симптомов, появлющийся периодически.

Каждый из этих симптомов свидетельствует о воспалительном процессе в кишечнике. Оно длится несколько дней и посылает импульсы в мозг. Вы пытаетесь чем-то лечиться, состояние может улучшиться, импульсы затихают. Но мозг, получивший информацию о боли, продолжает прислушиваться к тому, что происходит в кишечнике.

В связи с этим происходит спазмообразование (боль), нарушение кровообращения (плохая всасываемость) и как следствие — нарушение функций жкт.

— Поэтому, чтобы избавиться от СРК. нужно отвлечь мозг, — советует Комаровский.

Многие врачи, услышав ваши жалобы, тут же назначат вам кучу исследований, гастроскопию, КТ и прочее, а также выпишут потом кучу лекарств.

— Запомните, нет одной волшебной таблетки от СРК, — уверяет доктор. — Есть современные методы лечения.

Очень хорошо зарекомендовало себя при лечении СРК масло мяты перечной. 20 капель для взрослого в день или 1-2 капсулы в день достаточно, чтобы через неделю вы забыли о СРК.

Спазмолитики: не бойтесь принимать “химию”, такие средства как дротаверин, папаверин, дибазол в комплексе с маслом перечной мяты и йогой – практически сразу избавят вас от мучительных симптомов.

— Главная причина СРК – особое состояние головного мозга, приводящее к нарушению сексуальной функции мочевого пузыря, ухудшению качества жизни – лечится антидепрессантами, – утверждает Комаровский. – Не стоит бояться принимать подобные препараты, ничего страшного в этом нет.

По крайней мере, говорит доктор, это позволит вам сползти с горшка и успокоиться.

Что касается диет, то нет таких с доказанным действием. Можно исключить из рациона продукты, которые вызывают вздутие живота, только и всего.

Итак, вывод: если СРК есть — переключите свой мозг на что-нибудь другое: спорт, йогу, любовь.

Не помогает? Ищите врача, который сможет выслушать вас и назначит лечение.

Источник: Евгений Комаровский