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При какой температуре есть риск получить гипотермию, симптомы нарушения теплового обмена

27 ноября 2022, 09:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Бывший итальянский военнослужащий Томас С. Тайнер на своем аккаунте в Twitter рассказал, при какой температуре окружающей среды может наступить гипотермия, а также о симптомах нарушения теплового обмена.

— Гипотермия может наступить при температуре ниже 10°C, а если на улице ветрено, то и при более высоком показателе на градуснике, — объясняет Тайнер.

По его словам, появление симптомов гипотермии может ускорить хроническое недосыпание и истощение, а также контакт с холодными поверхностями.

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Эксперт также отмечает, что при наличии всех этих факторов “соответствующая одежда замедляет, но не предотвращает смерть”.

Тайнер также обозначил основные симптомы гипотермии:

  • вялость;
  • замедленные рефлексы;
  • сонливость.

Напомним, что гипотермия – это нарушение теплового обмена, когда внутренняя температура тела опускается ниже 35°C. Это приводит к замедлению почти всех функций в организме: сокращается пульс, замедляется обмен веществ, снижается проводимость нервов и нейромышечные реакции, снижается умственная активность.

Эксперты говорят о том, что экстренно поднять температуру тела помогут теплые сухие компрессы и грелки, а также одежда, которая удерживает тепло или специальное термоодеяло  неизменный атрибут снаряжения выживания спасателей.

Источник: Томас С. Тайнер

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