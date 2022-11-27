Бывший итальянский военнослужащий Томас С. Тайнер на своем аккаунте в Twitter рассказал, при какой температуре окружающей среды может наступить гипотермия, а также о симптомах нарушения теплового обмена.
— Гипотермия может наступить при температуре ниже 10°C, а если на улице ветрено, то и при более высоком показателе на градуснике, — объясняет Тайнер.
По его словам, появление симптомов гипотермии может ускорить хроническое недосыпание и истощение, а также контакт с холодными поверхностями.
Эксперт также отмечает, что при наличии всех этих факторов “соответствующая одежда замедляет, но не предотвращает смерть”.
Тайнер также обозначил основные симптомы гипотермии:
- вялость;
- замедленные рефлексы;
- сонливость.
Напомним, что гипотермия – это нарушение теплового обмена, когда внутренняя температура тела опускается ниже 35°C. Это приводит к замедлению почти всех функций в организме: сокращается пульс, замедляется обмен веществ, снижается проводимость нервов и нейромышечные реакции, снижается умственная активность.
Эксперты говорят о том, что экстренно поднять температуру тела помогут теплые сухие компрессы и грелки, а также одежда, которая удерживает тепло или специальное термоодеяло — неизменный атрибут снаряжения выживания спасателей.
Источник: Томас С. Тайнер