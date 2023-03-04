Эффективная коммуникация – это ключевая составляющая формирования доверия и приверженности пациента к лечению. Такая коммуникация позволяет выстроить партнерскую модель общения. Она вовлекает пациента в диалог, учитывая его потребности.

Именно благодаря правильно построенной коммуникации, пациенты чаще остаются довольными и врачом, и процессом лечения, они лучше запоминают и выполняют рекомендации, быстрее ощущают улучшение состояния.

Врачи же таким образом получают меньше стресса и большее удовольствие от своей работы.

Сейчас смотрят

Мир активно переходит от концепции доминирования врача к партнерским отношениям с пациентом, что оказывает существенное влияние на процесс консультирования.

Современная пациенториентированная модель предполагает, что пациент – активный участник процесса.

Национальная служба здоровья Украины, учитывая, что сейчас с психическими расстройствами можно обращаться не только к узким специалистам, но и к семейным врачам, издала несколько советов для первичного звена, которые основываются на материалах курса Академии НСЗУ курса медицинской помощи с использованием руководства mhGAP.

При взаимодействии с человеком, у которого есть психическое или неврологическое расстройство, врачу нужно правильно построить разговор, соблюдая принцип конфиденциальности и создавая безопасное психологическое пространство.

Врач должен:

первым начать разговор, поздороваться и представиться.

обращаться к своему собеседнику по имени (а не по фамилии или “больной”).

подчеркивать конфиденциальность разговора. Иногда это может потребоваться несколько раз в течение одной консультации.

нормализовать чувство человека, объяснив ему, что схожие симптомы испытывают многие люди.

предложить человеку рассказать о жалобах на психическое состояние.

Для того, чтобы человек с психическими расстройствами чувствовал поддержку и испытывал уважение к специалисту, можно следовать следующим советам:

поздоровайтесь с человеком, представьтесь, расскажите о своей должности или роли, что вы здесь для того, чтобы помочь ему.

прежде всего, выслушайте пациента.не перебивайте его во время разговора. Оставайтесь спокойным и терпеливым.

не относитесь к пациенту свысока. Используйте простой, ненаучный язык общения, который будет знаком и понятен.

говорите четко и лаконично.

следите за тем, чтобы не проявлять вербально и невербально осуждение за поведение человека.

избегайте высказываний, умаляющих или обесценивающих чувства человека.

избегайте грубости и агрессивности в разговоре.

будьте особенно тактичны и внимательны к своим высказываниям, когда пациент начинает открывать вам свой трудный опыт, например сексуальное нападение, насилие.

не осуждайте людей за их поведение. Вместо скорых советов или оценочных высказываний использовать эмпатию и слова поддержки.

дайте пациенту понять, что эта информация конфиденциальна.

Эти советы помогут не только врачам первичного звена в общении с пациентами с психическими расстройствами, но и пациентам. Те смогут оценить профессионализм врача и его желание помочь.

Источник: НСЗУ