Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Пять лет медреформе в Украине: как нам это облегчило жизнь и какие вопросы остались

9 мая 2023, 10:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

О том, какие изменения претерпела система здравоохранения Украины за пять лет с начала ее реформирования и какие вопросы еще остаются открытыми, рассказали эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя.

— В 2018 году медицинская система Украины претерпела значительные изменения — пожалуй, самые большие за всю свою историю, — отмечают специалисты.

Главный принцип реформы — деньги ходят за пациентом. Это значит, что чем лучшие услуги оказывает медучреждение, тем чаще люди его выбирают. Следовательно, тем больше финансирования от Национальной службы здоровья это заведение получает. 

Читайте также:
комп'ютерС октября 2021 года: украинцы получили более 14 млн электронных больничных

Отдельно каждый семейный врач имеет мотивацию повышать уровень знаний, улучшать навыки коммуникации, лечить лучше. Ведь пациенты больше не привязаны к ним. Они имеют выбор и свободу сменить врача, если качество его работы неудовлетворительное.

Единственное ограничение – количество свободных мест. Ведь рекомендован максимум пациентов под наблюдением одного специалиста – 1 800 человек. Это количество определено на основе расчета относительно ожидаемого качества оказания помощи и времени, которое требуется врачу, чтобы обеспечить всех попечительством.

Но у многих до сих пор возникает вопрос, как выбрать хорошего доказательного врача.

Базовые вопросы, которые следует обсудить уже на первом визите:

  • отношение к вакцинации у доказательных врачей положительное, специалист будет предлагать вам и ребенку доступную прививку, чтобы защитить от опасных инфекций;
  • врач назначает антибиотики только в случаях, когда у пациента подтверждена бактериальная инфекция, ведь вирусные заболевания не лечатся этими препаратами;
  • гомеопатия, а также противовирусные средства от ОРВИ вообще отсутствуют в назначениях, как и многие другие популярные, но абсолютно недейственные фуфломицины;
  • все назначения лечения и обследований врач может объяснить, чтобы пациент был союзником и равным партнером в заботе о своем здоровье, а не слепым исполнителем приказов.

Вообще правила коммуникации сейчас весят не меньше, чем компетентность в лечении болезней. Навыки врача взаимодействовать с людьми помогают наладить доверительное общение, сделать прием удобным.

Все пациенты должны чувствовать себя защищенными, услышанными, а также уверенными, что конфиденциальность этой коммуникации соблюдается безусловно.

Недопустима ситуация одновременного приема нескольких пациентов в кабинете или свободный вход коллег во время опроса или осмотра.

Во время самого осмотра и процедур врач должен объяснить, что и для чего будет делать, предупредить о возможных неприятных ощущениях. Все это не менее важно, чем назначенные препараты.

Источник: Береги себя

Теги
Медики Медична реформа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь