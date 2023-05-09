О том, какие изменения претерпела система здравоохранения Украины за пять лет с начала ее реформирования и какие вопросы еще остаются открытыми, рассказали эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя.

— В 2018 году медицинская система Украины претерпела значительные изменения — пожалуй, самые большие за всю свою историю, — отмечают специалисты.

Главный принцип реформы — деньги ходят за пациентом. Это значит, что чем лучшие услуги оказывает медучреждение, тем чаще люди его выбирают. Следовательно, тем больше финансирования от Национальной службы здоровья это заведение получает.

Отдельно каждый семейный врач имеет мотивацию повышать уровень знаний, улучшать навыки коммуникации, лечить лучше. Ведь пациенты больше не привязаны к ним. Они имеют выбор и свободу сменить врача, если качество его работы неудовлетворительное.

Единственное ограничение – количество свободных мест. Ведь рекомендован максимум пациентов под наблюдением одного специалиста – 1 800 человек. Это количество определено на основе расчета относительно ожидаемого качества оказания помощи и времени, которое требуется врачу, чтобы обеспечить всех попечительством.

Но у многих до сих пор возникает вопрос, как выбрать хорошего доказательного врача.

Базовые вопросы, которые следует обсудить уже на первом визите:

отношение к вакцинации у доказательных врачей положительное, специалист будет предлагать вам и ребенку доступную прививку, чтобы защитить от опасных инфекций;

врач назначает антибиотики только в случаях, когда у пациента подтверждена бактериальная инфекция, ведь вирусные заболевания не лечатся этими препаратами;

гомеопатия, а также противовирусные средства от ОРВИ вообще отсутствуют в назначениях, как и многие другие популярные, но абсолютно недейственные фуфломицины;

все назначения лечения и обследований врач может объяснить, чтобы пациент был союзником и равным партнером в заботе о своем здоровье, а не слепым исполнителем приказов.

Вообще правила коммуникации сейчас весят не меньше, чем компетентность в лечении болезней. Навыки врача взаимодействовать с людьми помогают наладить доверительное общение, сделать прием удобным.

Все пациенты должны чувствовать себя защищенными, услышанными, а также уверенными, что конфиденциальность этой коммуникации соблюдается безусловно.

Недопустима ситуация одновременного приема нескольких пациентов в кабинете или свободный вход коллег во время опроса или осмотра.

Во время самого осмотра и процедур врач должен объяснить, что и для чего будет делать, предупредить о возможных неприятных ощущениях. Все это не менее важно, чем назначенные препараты.

Источник: Береги себя