Команда ученых Йельской школы общественного здравоохранения в США в ходе исследования выяснила, что употребление более четырех чашек кофе в день связано со снижением риска развития меланомы кожи. Такой взаимосвязи не было зафиксировано в случае кофе без кофеина.

В крупном когортном исследовании приняли участие почти 550 тыс. добровольцев. Все они заполняли анкеты, где сообщали о частоте, с которой они употребляли кофе. У участников не было рака в анамнезе.

В качестве контрольной группы выступали люди, не пьющие кофе. Наблюдение длилось более десяти лет, по истечение которых злокачественная меланома была диагностирована у 2 904 человек.

В итоге ученые пришли к выводу, что употребление кофе приводило к небольшому, но статистически значимому снижению риска меланомы. А две-три чашечки кофе в день помогут снизить риск развития рака печени на 38%.

— Это еще одно из полезных свойств кофе, который почему-то исключают из рациона при многих заболеваниях, наугад, не имея доказательной базы, — отмечают исследователи.

Они также приводят в качестве дополнительного аргумента новое руководство, опубликованное в 2020 году Американским онкологическим обществом (ACS), которое предполагает, что употребление кофе может помочь снизить риск ряда видов рака, включая рак печени и эндометрия, рак полости рта, глотки и гортани.

Между тем, эксперты предупреждают и о побочных эффектах кофе, таких как:

тревога, поскольку кофеин повышает АД;

бессонница;

проблемы с пищеварением;

разрушение мускулатуры;

привыкание;

высокое кровяное давление;

учащенное сердцебиение;

усталость.

Источник: Journal of the National Cancer Institute.