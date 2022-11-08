Заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский сообщил в эфире Национального телемарафона, что каждое медучреждение, которое оказывает стационарную и экстренную медицинскую помощь, имеет резервные источники питания. При отключении света в большинстве больниц генераторы срабатывают автоматически — в течение нескольких секунд.

— Каждое наше медучреждение, которое имеет стационар, реанимационное отделение и операционные, обязательно снабжено генератором той или иной мощности, — отметил заместитель министра.

И уточнил, что где-то генераторы мощностью 200 кВт поддерживают работу целого корпуса больницы, где-то установки с мощностью 5-10 кВт обеспечивают работу только операционных и критически важного оборудования.

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По словам Богдана Боруховского, каждое медучреждение, которое законтрактовано с Нацслужбой здоровья (НСЗУ), имеет по меньшей мере один генератор.

Сообщается, что с начала войны, только с помощью международных партнеров, в украинские больницы поставлено более 400 генераторов. Еще часть медучреждения закупили самостоятельно или за средства местных бюджетов.

В настоящее время Минздрав совместно с Всемирным Банком начал проект по закупке 1 100 генераторов, которые в сжатые сроки должны появиться в украинских больницах. Еще 170 генераторов для медучреждений предоставит ВОЗ, сообщил Богдан Боруховский.