Главное правило во время радиационной аварии – оставаться в закрытом помещении. По крайней мере, до тех пор, пока не поступит иное распоряжение от органов власти.
Чтобы обезопасить свое пребывание дома, следует запастись:
- пленка, плотная ткань, скотч, чтобы закрыть вентиляционные отверстия, щели в окнах и дверях, чтобы не пропустить в помещение радиоактивную пыль;
- мыло и шампунь – чтобы смыть с себя пыль и грязь, когда вернетесь домой;
- пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь — когда придете с улицы и примете душ, нужно переодеться, а загрязненные вещи сложить в пакеты;
- еда и вода — лучше хранить продукты в герметичных контейнерах, вода должна быть бутылочная;
- запас лекарства, которое вы принимаете постоянно. Важно: йодид калия следует принимать только тогда, когда поступило такое указание от органов власти. Без надобности это делать недопустимо;
- средства связи — доступ в интернет, телевидение, радиоприемник на батарейках;
- документы могут потребоваться в случае эвакуации.
Если эвакуация не объявлена, чаще производите влажную уборку помещений.
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Источник: НСЗУ