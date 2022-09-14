Главное правило во время радиационной аварии – оставаться в закрытом помещении. По крайней мере, до тех пор, пока не поступит иное распоряжение от органов власти.

Чтобы обезопасить свое пребывание дома, следует запастись:

пленка, плотная ткань, скотч, чтобы закрыть вентиляционные отверстия, щели в окнах и дверях, чтобы не пропустить в помещение радиоактивную пыль;

мыло и шампунь – чтобы смыть с себя пыль и грязь, когда вернетесь домой;

пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь — когда придете с улицы и примете душ, нужно переодеться, а загрязненные вещи сложить в пакеты;

еда и вода — лучше хранить продукты в герметичных контейнерах, вода должна быть бутылочная;

запас лекарства, которое вы принимаете постоянно. Важно: йодид калия следует принимать только тогда, когда поступило такое указание от органов власти. Без надобности это делать недопустимо;

средства связи — доступ в интернет, телевидение, радиоприемник на батарейках;

документы могут потребоваться в случае эвакуации.

Если эвакуация не объявлена, чаще производите влажную уборку помещений.

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Источник: НСЗУ