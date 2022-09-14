Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Советы

Радиационная авария: что делать, если она произошла

14 сентября 2022, 12:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
радиация
Источник: Depositphotos

Главное правило во время радиационной аварии – оставаться в закрытом помещении. По крайней мере, до тех пор, пока не поступит иное распоряжение от органов власти.

Чтобы обезопасить свое пребывание дома, следует запастись:

  • пленка, плотная ткань, скотч, чтобы закрыть вентиляционные отверстия, щели в окнах и дверях, чтобы не пропустить в помещение радиоактивную пыль;
  • мыло и шампунь – чтобы смыть с себя пыль и грязь, когда вернетесь домой;
  • пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь — когда придете с улицы и примете душ, нужно переодеться, а загрязненные вещи сложить в пакеты;
  • еда и вода — лучше хранить продукты в герметичных контейнерах, вода должна быть бутылочная;
  • запас лекарства, которое вы принимаете постоянно. Важно: йодид калия следует принимать только тогда, когда поступило такое указание от органов власти. Без надобности это делать недопустимо;
  • средства связи — доступ в интернет, телевидение, радиоприемник на батарейках;
  • документы могут потребоваться в случае эвакуации.
Читайте также:
Молнупіравір, таблеткиКак принимать йод (калия йодид) при радиации: инструкция и дозы

Если эвакуация не объявлена, чаще производите влажную уборку помещений.

Сейчас смотрят

Источник: НСЗУ

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь