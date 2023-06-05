В Индии с 2017 года начали использовать методику, разработанную немецким гинекологом доктором Франком Хоффманном, основателем социального предприятия Discovering Hands.

Метод используют также в Колумбии, Мексике, Австрии и Швейцарии. Однако после пандемии программа была приостановлена ​​в Колумбии и Мексике.

Основа методики Хоффманна — доказанные повышенные тактильные способности незрячих людей.

Ритика Маурья – одна из таких диагностов. Она не видит одним глазом, а другим может определять только формы. По ее словам, при слепом диагносте женщины чувствуют себя более комфортно при раздевании.

Power of touch: how blind women are helping detect breast cancer in India https://t.co/ES8bc0nywp — Ганна І. (@anni4ka2022) June 5, 2023

Ритике 23 года, она проходит стажировку в медицинском тактильном экспертном центре (MTE) в Enable India — организации по защите прав людей с ограниченными возможностями в южном городе Бангалор.

Это часть проекта, в рамках которого слабовидящих женщин учат использовать прикосновение для обнаружения уплотнений или изменений в груди.

Они используют ленты Брайля, чтобы нанести результаты ощупывания груди сантиметр за сантиметром. Каждое обследование длится 30-40 минут, затем результаты передаются врачу, который принимает решение о дальнейшей оценке выводов диагноста.

— Слабовидящие женщины, обученные методике, могут обнаруживать узлы размером 6-8 мм, в то время, когда зрячие врачи видят только 10-20 мм уплотнения, — говорит Хоффман.

По его системе в Дели в этом году провели тактильный осмотр 1338 женщин. Незрячие диагносты обнаружили 78% злокачественных опухолей и только 1% пропустили.

Исследование, проведенное в 2019 году, сравнивало диагностическую точность врачей и обученных женщин с нарушениями зрения. Выяснилось, что уровень точности клинических обследований груди, проводимых женщинами с ослабленным зрением, аналогичен уровню точности осмотров врачами.

Рак молочной железы наиболее часто диагностируемый вид рака во всем мире. В Индии это ведущая причина смерти от рака среди женщин. Но 60% случаев диагностируются на третьей или четвертой стадии заболевания, что приводит к значительному снижению показателей выживаемости.

Подобный скрининг на рак молочной железы в маленьких городках и отдаленных селах, где недоступны маммографы и ультразвуковые аппараты, может оказать большую помощь.