Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Актуально

Рак на ощупь: в Индии незрячие женщины безошибочно руками диагностируют опухоли молочной железы

5 июня 2023, 14:17
Валентина Андрейко журналіст
жінка з прикритими грудьми
Источник: Pixabay

В Индии с 2017 года начали использовать методику, разработанную немецким гинекологом доктором Франком Хоффманном, основателем социального предприятия Discovering Hands.

Метод используют также в Колумбии, Мексике, Австрии и Швейцарии. Однако после пандемии программа была приостановлена ​​в Колумбии и Мексике.

Основа методики Хоффманна — доказанные повышенные тактильные способности незрячих людей.

Ритика Маурья – одна из таких диагностов. Она не видит одним глазом, а другим может определять только формы. По ее словам, при слепом диагносте женщины чувствуют себя более комфортно при раздевании.

Ритике 23 года, она проходит стажировку в медицинском тактильном экспертном центре (MTE) в Enable India — организации по защите прав людей с ограниченными возможностями в южном городе Бангалор.

Это часть проекта, в рамках которого слабовидящих женщин учат использовать прикосновение для обнаружения уплотнений или изменений в груди.

Они используют ленты Брайля, чтобы нанести результаты ощупывания груди сантиметр за сантиметром. Каждое обследование длится 30-40 минут, затем результаты передаются врачу, который принимает решение о дальнейшей оценке выводов диагноста.

— Слабовидящие женщины, обученные методике, могут обнаруживать узлы размером 6-8 мм, в то время, когда зрячие врачи видят только 10-20 мм уплотнения, — говорит Хоффман.

По его системе в Дели в этом году провели тактильный осмотр 1338 женщин. Незрячие диагносты обнаружили 78% злокачественных опухолей и только 1% пропустили.

Исследование, проведенное в 2019 году, сравнивало диагностическую точность врачей и обученных женщин с нарушениями зрения. Выяснилось, что уровень точности клинических обследований груди, проводимых женщинами с ослабленным зрением, аналогичен уровню точности осмотров врачами.

Рак молочной железы наиболее часто диагностируемый вид рака во всем мире. В Индии это ведущая причина смерти от рака среди женщин. Но 60% случаев диагностируются на третьей или четвертой стадии заболевания, что приводит к значительному снижению показателей выживаемости.

Подобный скрининг на рак молочной железы в маленьких городках и отдаленных селах, где недоступны маммографы и ультразвуковые аппараты, может оказать большую помощь.

Читайте также:
науковці, дослідженняПросто сделать выдох: в Британии создали дыхательные тесты для диагностики рака

Источник
The Guardian
Теги
Индия Грудь Онкология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь