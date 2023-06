В Индии с 2017 года начали использовать методику, разработанную немецким гинекологом доктором Франком Хоффманном, основателем социального предприятия Discovering Hands.

Метод используют также в Колумбии, Мексике, Австрии и Швейцарии. Однако после пандемии программа была приостановлена ​​в Колумбии и Мексике.

Основа методики Хоффманна — доказанные повышенные тактильные способности незрячих людей.

Ритика Маурья – одна из таких диагностов. Она не видит одним глазом, а другим может определять только формы. По ее словам, при слепом диагносте женщины чувствуют себя более комфортно при раздевании.

Power of touch: how blind women are helping detect breast cancer in India https://t.co/ES8bc0nywp

— Ганна І. (@anni4ka2022) June 5, 2023