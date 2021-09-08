Хирурги лечат радикально – отрезая все, что болит. Терапевты лечат препаратами, чтобы убрать симптомы болезни, а физиотерапевты восстанавливают функции организма после работы и тех, и других.

В этом году Всемирный день физиотерапевта, который отмечается 8 сентября, посвящен реабилитации пациентов после Covid-19 и призван обратить внимание на важность этой специализации.

— С помощью физиотерапии не лечат ни инсульты, ни инфаркты, ни коронавирус, но она помогает устранить последствия болезни и ускорить выздоровление, — говорит врач-физиотерапевт Марина Ерина. — Физиотерапевтические процедуры также используются для укрепления иммунитета в качестве профилактики заболеваний.

Особенно это важно в период пандемии коронавируса, поражающего различные системы организма. Чаще всего от Covid-19 страдают дыхательная и сердечно-сосудистая.

Но в арсенале физиотерапевтов есть современные методы и аппараты для восстановления функций организма.

— Никакие уникальные технологии для реабилитации после коронавирусной инфекции не созданы, врачи используют классические методы и восстанавливают не одну систему, а весь организм в целом, — заметила врач.

Хорошо когда в лечебном заведении создана мультидисциплинарная команда, которая рассматривает пациента всесторонне, и определяет индивидуальную тактику лечения. Но есть и специализированные медицинские центры (для органов дыхания, сердца, пищеварительного тракта), которые также результативно работают в плане реабилитации после коронавируса.

Программа восстановления после острой респираторной инфекции, в том числе и после Covid-19, основывается на трех основных методах: физические нагрузки под контролем врача, аппаратные процедуры и респираторная реабилитация, когда воздействуют на слизистую дыхательных путей непосредственно.

Подключают также массаж и гимнастику на дыхательных тренажерах, ингаляции, электротерапию, рефлексотерапию.

Что касается дыхательной гимнастики, то упражнения направлены на укрепление дыхательных мышц, на улучшение вентиляции легких за счет подвижности грудной клетки. Поэтому одного надувания шариков недостаточно при восстановлении после коронавируса. Нужен комплекс физиотерапевтических поцедур.

В программу реабилитации постковидных пациентов с поражением органов дыхания входит и санаторно-курортное лечение.

Климатотерапия в горных районах подходит больным, перенесшим пневмонию, осложненную фиброзом.

Лесной воздух усиливает воздействие на организм противовоспалительных и антибактериальных препаратов.

Море и степной воздух в комплексе или по отдельности хороши при нарушении работы бронхов.

— После тяжелых форм коронавирусной инфекции не стоит уезжать далеко, — советует Марина Ерина. — Организму после болезни тяжело перенести дальний путь и акклиматизацию. Поэтому таким больным рекомендуем отдыхать в своей климатической зоне.

Практика показывает, что в постковидной реабилитации и отдыхе нуждаются все, кто болел, независимо от тяжести протекания болезни.

Общеукрепляющие физиотерапевтические процедуры помогут организму быстрее восстановиться и противостоять другим респираторным инфекциям, которые уже стоят на пороге.

Исследования показали, что коронавирус поражает все системы организма, и даже после выздоровления последствия могут проявляться в течение длительного времени. Вернуть человека к полноценной жизни как можно скорее — чрезвычайно важная задача. Именно поэтому сейчас большое внимание уделяется не только лечению Covid-19, но и реабилитации постковидных пациентов.