Пищевая аллергия и пищевая непереносимость достаточно распространенными состояниями.

Обычно пищевая аллергия возникает у 5-10% взрослых людей.

Непереносимость может быть более распространенной. Можно предположить, что около 15-20% взрослых украинцев плохо переносят продукты и напитки с лактозой.

Для описания подобных типов реакций на пищу используется один термин – пищевая гиперчувствительность.

Итак разберемся, какая разница между пищевой аллергией и пищевой непереносимостью, и что делать, чтобы облегчить себе жизнь.

Какая же разница

Ключевым отличием является механизм появления реакции на еду. При аллергии задействованы иммунные механизмы гиперчувствительности к пищевым аллергенам.

Они обуславливают проявления аллергии:

острые: анафилактический шок, ангионевротический отек или кожную сыпь по типу крапивницы.

подострые или хронические: ограничиваются кожей и органами пищеварительной системы.

Продукты с высоким содержанием белка могут вызывать немедленные (в течение двух часов) или отсроченные (до нескольких дней) симптомы.

Аллергия часто проявляется в детском возрасте. Самыми распространенными продуктами питания, которые вызывают аллергию у детей, являются коровье молоко, куриные яйца, арахис, орехи (фундук, миндаль, бразильские, кешью и фисташки), пшеница, соя, рыба, моллюски (особенно креветки), кунжут .

У взрослых пищевая аллергия чаще всего возникает на аналогичные продукты, а также сырые фрукты и сырые овощи.

При наличии аллергических реакций требуется необходима консультация специалиста, чтобы диагностировать и помочь избежать ее последствий в будущем. Для установления диагноза обычно производят анализы крови, кожные тесты.

Но наиболее точными, хотя и гораздо более сложными способами диагностики является элиминационная диета – исключение вероятных аллергенов из питания и наблюдение за симптомами, а также двойная слепая пищевая провокация.

Пищевая непереносимость

Непереносимость пищи не затрагивает иммунную систему. Кроме целиакии (непереносимость глютена). Реакции часто обладают широким спектром симптомов и могут быть индивидуальными.

Основой пищевой непереносимости есть наличие симптомов после потребления соответствующего продукта или напитка.

Одно из наиболее распространенных проявлений ХН – непереносимость лактозы, возникающая при отсутствии или недостаточности лактазы. Это фермент, помогающий переваривать лактозу, сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах всех видов животных.

Непереносимость гистамина – это реакция на определенные природные вещества в продуктах, которые называются вазоактивными аминами. Их содержат такие продукты питания как красное вино, выдержанные и голубые сыры, тунец, скумбрия, свинина, помидоры и консервированные продукты.

Гиперчувствительность к салицилатам. Салицилаты – это вещества, по химическому составу подобные аспирину, содержащиеся в разнообразных растительных продуктах. Некоторые фрукты, овощи, орехи, травы и специи имеют высокое содержание салицилатов.

Остальные варианты ХН. Некоторые люди могут иметь реакцию на кофеин или теобромин, содержащиеся в шоколаде. Существует также много реакций на продукты с неизвестными механизмами, например непереносимость пищевых добавок бензоата и сульфита, консервантов и глутамата натрия.

Советы

При пищевой аллергии или пищевой непереносимости следует учитывать следующее:

Если вам нужно исключить из своего рациона определенные группы продуктов, например молочные или пшеничные, убедитесь, что продукты, которыми вы их заменяете, содержат достаточное количество необходимых питательных веществ.

Ищите и пробуйте новые продукты, которые не вызывают проявлений пищевой аллергии или непереносимости. Важно сделать ваш рацион разнообразным и доставляющим вам удовольствие.

Развивайте свои кулинарные навыки. Адаптируйте любимые рецепты, используя соответствующие альтернативные ингредиенты.

Внимательно читайте маркировку пищевых продуктов. Производители сообщают, что они используют любой из 14 аллергенов в качестве ингредиентов пищи и напитков. 14 аллергенов – это сельдерей, злаки, содержащие глютен (рожь, пшеница, ячмень и овес), ракообразные (креветки, крабы и омары), яйца, рыба, люпин, молоко, моллюски (такие как мидии и устрицы), горчица, арахис , кунжут, соевые бобы, диоксид серы, сульфиты и орехи (миндаль, фундук, грецкие, бразильские орехи, кешью, пекан, фисташки и орехи макадамии). На упаковке пищевых продуктов часто используются выражение “может содержать”, что означает, что продукт может содержать эти аллергены.

Если вы едите в ресторане или заказываете доставку еды, обязательно поинтересуйтесь, не содержит ли блюдо того ингредиента, к которому вы имеете пищевую аллергию или непереносимость. То же касается питания в отеле или во время авиаперелета. Также обратите внимание на ингредиенты, используемые в кухнях разных стран.

Узнайте, следует ли избегать небольших следовых количеств пищевых аллергенов, можно ли употреблять их в небольших количествах, не вызывающих реакции.

Всегда имейте с собой препараты неотложной помощи, рекомендованные врачом. Сообщите вашей семье и друзьям, что делать в чрезвычайной ситуации.

Если вы не уверены, какие продукты можно есть, а какие нельзя, обратитесь к аллергологу или диетологу, который направит вас на дополнительные исследования, изучит пищевой анамнез и поможет выяснить есть ли у вас пищевая аллергия или непереносимость, назначит индивидуальные изменения диеты и фармакологическую терапию необходимости.