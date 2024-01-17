Группа ученых из Нидерландов и Сингапура создала первую реалистичную 3D-модель конъюнктивы (прозрачной защитной внешней оболочки глаза), которая способна производить слезы.

Создание модели

Для создания ученые использовали стволовые клетки. Их предоставили доноры органов и пациенты, которые перенесли операцию на глазах.

С помощью химических веществ, факторов роста ученые превратили эти клетки в 3D-структуры, имитируя конъюнктиву человека.

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Органоиды содержали все необходимые клетки, включая те, которые производят слизь, и антимикробные белки, которые помогают защищать поверхность глаза.

Эпителиальные клетки

Исследователи также идентифицировали эпителиальные клетки, их связывают с аллергией. Ранее такие клетки не обнаруживали в конъюнктиве человека.

Эксперименты с аллергическими реакциями на органоидах показали положительный результат. Слезы вырабатывались, но было больше слизи и антимикробных компонентов.

Новую модель конъюнктивы планируют использовать для тестирования лекарств против некоторых заболеваний, например, сухости глаз и воспаления.

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Источник: Hubrecht Institute