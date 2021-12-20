На сегодня Украина пребывает в состоянии тревожного ожидания: насколько губительным для нашей системы здравоохранения окажется новый вариант Омикрон, который отличается очень высокой степенью заразности.

— Выдержит ли наша медсистема – не знаю. В случае, если болезнь не будет тяжело протекать, а будут госпитализироваться только тяжелые формы, то, может, и выдержит, — считает доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медуниверситета Оксана Кондрун.

По ее словам, пока непонятно, дает ли Омикрон большую смертность, потому что молодые люди болеют и не очень тяжело. Понимая эпидемическое значение этого штамма, другие страны уже налаживают соответствующие меры.

— В нашей стране я пока этого не вижу, — отметила врач.

Между тем, в Соединенных Штатах уже заявили о дефиците койко-мест в больницах накануне ожидаемого роста числа пациентов, заразившихся Covid-вариантом Омикрон.

Как известно, в Украине уже зарегистрирован первый случай заражения Омикроном. Этот пациент ранее уже переболел Covid-19.