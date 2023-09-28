29-летний Лиам Финдли, страдающий от редкой болезни, дважды чуть не умер, выпив обычной питьевой воды.

В 2017 году американцу поставили диагноз ахалазия. Болезнь встречается у 8-12 человек на каждые 100 тыс. Она характерна тем, что затрудняет глотание пищи.

— Я никогда раньше не слышал об этой болезни. Мне приходилось выплевывать еду, поскольку она застревала в моей пищевой трубке, как в засоренной канализации, — говорит Лиам.

Мужчина начал стремительно терять вес и было принято принципиальное решение об операции.

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Лиаму разрезали верхнюю часть желудка, чтобы облегчить глотание пищи. Однако мужчине сказали, что ему придется пить много воды, чтобы обеспечить пищеварение.

И хотя дела Лиама, наконец, пошли на поправку, в январе этого года случилась катастрофа, когда вода чуть не убила его.

— У меня довольно часто возникают болезненные спазмы, и вода помогает избавиться от них, поэтому я пил много воды, — говорит Финдли.

Но, как оказалось, организм не может переработать всю выпитую Лиамом воду, и наступает отравление.

Лиам дважды попадал в больницу всего за семь месяцев.

Его накачали электролитами, чтобы восстановить здоровье, и теперь он с осторожностью пьет воду.

За время, потраченное Лиамом на лечение и восстановление, американец написал детскую книгу.

Финдли считает, что писательство — лучший способ отвлечься от мрачных мыслей.

Источник: Daily Star

Фото: Ліам Фіндлі