29-летний Лиам Финдли, страдающий от редкой болезни, дважды чуть не умер, выпив обычной питьевой воды.
В 2017 году американцу поставили диагноз ахалазия. Болезнь встречается у 8-12 человек на каждые 100 тыс. Она характерна тем, что затрудняет глотание пищи.
— Я никогда раньше не слышал об этой болезни. Мне приходилось выплевывать еду, поскольку она застревала в моей пищевой трубке, как в засоренной канализации, — говорит Лиам.
Мужчина начал стремительно терять вес и было принято принципиальное решение об операции.
Лиаму разрезали верхнюю часть желудка, чтобы облегчить глотание пищи. Однако мужчине сказали, что ему придется пить много воды, чтобы обеспечить пищеварение.
И хотя дела Лиама, наконец, пошли на поправку, в январе этого года случилась катастрофа, когда вода чуть не убила его.
— У меня довольно часто возникают болезненные спазмы, и вода помогает избавиться от них, поэтому я пил много воды, — говорит Финдли.
Но, как оказалось, организм не может переработать всю выпитую Лиамом воду, и наступает отравление.
Лиам дважды попадал в больницу всего за семь месяцев.
Его накачали электролитами, чтобы восстановить здоровье, и теперь он с осторожностью пьет воду.
За время, потраченное Лиамом на лечение и восстановление, американец написал детскую книгу.
Финдли считает, что писательство — лучший способ отвлечься от мрачных мыслей.
Источник: Daily Star
Фото: Ліам Фіндлі