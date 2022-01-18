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Делайте все постепенно: топ-3 совета, как восстановиться после новогодних праздников

18 января 2022, 14:20
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
робота,
Источник: Depositphotos

Праздники подошли к концу, и это значит, что нужно переключаться с режима “все можно” на обычный график.

Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко знает, как это сделать безболезненно для организма. За кулисами проекта Где логика?, который весной покажет Новый канал, она поделилась действенными лайфхаками.

— Первое, что я начинаю делать после праздников, – это заботиться о себе во всех смыслах этого слова. Конечно, в новогодне-рождественский период расслабляешься, появляются лишние килограммы, поэтому нужно восстановить привычный режим. Главный секрет, чтобы это удалось, – делать все постепенно, — отметила Шоптенко.

Топ-3 совета, как вернуться в форму после праздников

1. Расписание

Начинайте со щадящего режима, но систематически. Если будете резко врываться в здоровый образ жизни, наваливать на себя множество обязанностей и задач, то это не сработает. Я советую добавлять по две-три небольшие задачи в день. Таким образом легче не сорваться и добиться успеха.

2. Питание

Замените вредные блюда с майонезом салатами из свежих овощей. Ешьте их по меньшей мере один раз в день, чтобы ускорить метаболизм и насытить организм витаминами. Не забывайте о фруктах, особенно цитрусовых. Ограничьте в рационе сладости. Если не можете отказаться вообще, замените полезными вкусностями.

3. Физическая нагрузка

Самое главное — утренняя зарядка. Это, кажется, самое легкое, что может быть, но именно такая активность заряжает на продуктивный день и дает больше энергии, чем вы думаете. После этого тело само захочет больше движения и “попросится” в спортзал, бассейн, на танцы и тому подобное. Поверьте! Чтобы было легче и веселее, включите любимый трек.

Елена Шоптенко заверила, что нет ничего лучше, чем дисциплина. На собственном опыте она проверила, что мгновенный переход к здоровому образу жизни не сработает.

— Работает главный и всем известный принцип: для того, чтобы что-то сделать, нужно просто начать. Самое страшное и тяжелое в любом деле — сдвинуться с мертвой точки. Дальше все действия захватывают, и ты не можешь остановиться. Возможно, звучит просто и банально, но это работает. Мне точно помогает, — добавила она.

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Теги
Здоровое питание , Свята
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