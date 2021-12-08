Согласно исследованию, опубликованному в издании американского Гериатрического общества, в последние годы резко увеличилось количество употребляемых алкогольных напитков среди пожилых людей США.

В исследовании приняли участие почти 19 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше. Пьянство определялось как употребление пяти и более порций за один раз для мужчин и четырех или более порций для женщин.

Пьянство среди пожилых мужчин увеличилось с 12,8% в 2015 году до 15,7% в 2019 году, но оставалось стабильным среди пожилых женщин (с 7,6% до 7,3%).

При этом оказалось, что получение высшего образования было связано с более высоким риском злоупотребления алкоголем среди женщин, но с меньшим риском среди мужчин.

Мужчины, которые были разведены, также подвергались более высокому риску уйти в запой, а женщины — нет.

И мужчины, и женщины, которые сообщили об употреблении табака или каннабиса, тоже более склонны к алкогольным злоупотреблениям.

— Наше исследование содержит самые последние данные о тенденциях в отношении пьянства в пожилом возрасте с учетом гендерных норм и социальных мотивов, — отметила ведущий автор, магистр здравоохранения Калифорнийского университета в Сан-Диего Тала Аль-Русан.

По ее словам, результаты могут вдохновить поставщиков медицинских услуг, которые заботятся о пожилых мужчинах и женщинах с хроническими заболеваниями, которые подвержены риску запоя.