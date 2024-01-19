Команда ученых Кембриджского университета в ходе исследования выяснила, что отказ от больших бокалов вина в барах и пабах снижает общее потребление алкоголя почти на 8%.

Прибыль и снижение порций спиртного

Сообщается, что обычно большая порция вина в баре составляет 250 мл. Но результаты эксперимента показали, как людей подтолкнуть к тому, чтобы они пили меньше, что окажет безусловно положительное влияние на здоровье.

По словам ученых, принимая во внимание такие факторы, как день недели и общий доход, отказ от больших бокалов привел к снижению среднего объема продаж вина на 420 мл в день на одно заведение.

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При этом исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что этот шаг повлиял на общую прибыль, то есть пабам и барам не нужно беспокоиться о потере денег. Эксперты предположили, что это, возможно, связано с более высокой прибылью от порций вина меньшего размера.

Ограничиться парой бокалов

— Похоже, когда большая порция вина была недоступна, люди переключились на меньшие варианты, но затем не выпили эквивалентное количество вина, — отметила ведущий автор Элени Манцари.

По словам ученой, люди склонны потреблять определенное количество порций, в данном случае бокалов, независимо от их размера. Иными словами, кто-то может с самого начала решить, что ограничится парой бокалов вина, а с меньшим количеством алкоголя в каждом он выпьет меньше в целом.

Статистика смертей от алкоголя

Сообщается, что чрезмерное употребление алкоголя является пятым по значимости фактором преждевременной смерти и болезней во всем мире, показывают цифры.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году вредное употребление алкоголя привело к гибели примерно 3 млн человек во всем мире.

Источник: Express