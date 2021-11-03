В обществе настойчиво поддерживается мнение, что мужчины полигамны, а посему каждый может изменить жене. И женщины стараются присмотреться, а нет ли у благоверного любовницы? Мужья тоже не отстают от них в этом вопросе.
— Чаще всего измены происходят среди партнеров, которые мало общаются друг с другом, — говорит психолог.
Есть такая фишка — разговоры на кухне. Они должны стать традицией для мужа и жены. Выделяйте каждый вечер хотя бы 10-20 минут, чтобы обсудить итоги дня, посоветоваться с партнером в каких-то вопросах, обменяться мнениями.
Если такая традиция есть, в семье не будет ни измен, ни подозрений на них.Когда человек приходит уставший, после стресса на работе, он более открыт и искренен. Он не будет врать и изворачиваться. Поэтому изменник будет стараться избежать разговоров на кухне. Это первый признак того, что не все ладно в семье, и вполне возможно, выход из проблемных отношений он находит в измене.