В обществе настойчиво поддерживается мнение, что мужчины полигамны, а посему каждый может изменить жене. И женщины стараются присмотреться, а нет ли у благоверного любовницы? Мужья тоже не отстают от них в этом вопросе.

Так вот, если у мужчины возник роман, отношения, это будет видно практически сразу, стоит лишь внимательно понаблюдать за ним. А если это просто разовый секс на вечеринке или в командировке, то выяснить это бывает трудно. И вряд ли стоит. Психолог и психотерапевт Алексей Шевцов рассказывает, какие признаки измены вы можете заметить

— Чаще всего измены происходят среди партнеров, которые мало общаются друг с другом, — говорит психолог.

Есть такая фишка — разговоры на кухне. Они должны стать традицией для мужа и жены. Выделяйте каждый вечер хотя бы 10-20 минут, чтобы обсудить итоги дня, посоветоваться с партнером в каких-то вопросах, обменяться мнениями.

Если такая традиция есть, в семье не будет ни измен, ни подозрений на них.

Когда человек приходит уставший, после стресса на работе, он болееОн не будет врать и изворачиваться. Поэтомубудет стараться избежать разговоров на кухне. Это первый признак того, чтои вполне возможно, выход из проблемных отношений он находит в измене.