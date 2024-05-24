Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя развенчали миф о том, что курение далеко не всегда приводит к раку легких.

Конкретные истории

— Уверены, у тебя, у друзей или у друзей твоих друзей точно найдется история про человека, который никогда не курил и вот имеет рак легких, — говорят специалисты.

По их словам, часто из-за того, что такие случаи происходят с близкими нам людьми или просто из-за того, что история одного человека всегда более понятна, чем цифры, мы делаем вывод, что рак легких — это совсем не про курение, а связь этой болезни с привычкой не такая уж и серьезная.

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Опасное предубеждение

Эксперты утверждают, что побороть это опасное предубеждение можно только с помощью статистики. Действительно, рак легких может развиться у человека, который никогда не держал сигарету в руках. Однако вероятность такого развития событий — 10% среди мужчин и 16% среди женщин, которым диагностировали рак легких.

Статистика

В это время от 84% до 90% случаев онкозаболевания происходят с людьми, которые имеют стаж курильщиков. Такие данные публикует Американское общество рака.

По данным украинского Национального института рака, 70% пациентов института, которые лечатся от рака легких, это курильщики со стажем курения от одного до десяти лет.

Большие риски

По словам медиков, человек, который курит, имеет в 30 раз (!) больший риск заболеть раком легких по сравнению с теми, кто не курит. Риск увеличивается вместе со стажем курения и количеством сигарет в день.

Более того, курение чревато развитием и других типов онкологических заболеваний, таких как рак поджелудочной железы, ротовой полости, печени, носоглотки, гортани, пищевода и даже шейки матки и яичников.

Эксперты напомнили, что никогда не поздно отказаться от привычки, которая вредит здоровью. Каждый новый день, когда мы колеблемся сделать этот шаг, добавляет нам риска развития страшной болезни.

Источник: Береги себя