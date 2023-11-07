Ученые выяснили, что соленые блюда увеличивают риск диабета на 11-28%.

Эксперты считают, что к развитию болезни приводит ожирение, которое возникает вследствие потребления большого количества соли.

Влияние соли на организм

В общем соль — полезный элемент, она поддерживает водный баланс в организме. Однако современная модель питания содержит много чрезмерно соленых продуктов.

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Ученые наблюдали 11,9 лет за 402 928 изначально абсолютными участниками.

После исследования обнаружили, что люди, которые ели много соленой пищи, имели значительно более высокий процент развития диабета ІІ типа.

Те, кто солил свою пищу иногда, имеют на 18% большую вероятность развития диабета. Люди, которые всегда досаливали блюда, на 28% больше рискуют заболеть.

Источник: Mayo Clinic Proceedings