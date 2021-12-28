Как показали исследования команды ученых из Германии и Нидерландов, коронавирус поражает почки и способствует образованию рубцов на тканях, что может указывать на возможное влияние на состояние этого парного органа в долгосрочной перспективе.

Известно, что коронавирус может нанести серьезный вред человеческому организму. Но что именно происходит в почке в результате инфекции, остается неясным до сих пор.

В этой научной работе ученые исследовали ткань почек пациентов с Covid-19, поступивших в отделение интенсивной терапии. Они обнаружили рубцевание ткани по сравнению с пациентами интенсивной терапии с легочной инфекцией, не связанной с Covid-19, и контрольной группой.

Затем исследователи задались вопросом, в чем именно была причина повреждения почек. Может ли это быть прямым действием вируса, не зависящим от системного воспаления.

Чтобы понять это, они культивировали мини-почки, называемые органоидами, в лаборатории. Органоиды почек развиваются из стволовых клеток и содержат множество различных почечных клеток, за исключением иммунных.

Органоиды почек были инфицированы SARS-CoV-2, и исследователи обнаружили рубцевание органоидов почек и сопутствующие сигналы, которые способствуют процессу рубцевания.

Результаты этого исследования подтвердили итоги другого большого когортного исследования в США, в котором сообщалось о снижении функции почек у более чем 90 тыс. пациентов, выживших после коронавирусной болезни.

Фиброз или рубцевание почек – это серьезное долгосрочное последствие, которое может возникнуть практически после любого повреждения почек со снижением их функции, в том числе и после перенесенного Covid-19, отмечают ученые.