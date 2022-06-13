Почему сейчас, в военное время, мат стал таким популярным среди украинцев. Для чего вообще нужны бранные слова и останется ли у нас привычка материться после победы.

На эти и другие вопросы, связанные с культурой речи украинцев, в рамках онлайн-платформы Психологическая поддержка ответила доктор психологических наук Любовь Найденова.

— Матерные слова — это особое изобретение общества, которое выполняет важную психологическую функцию, — уверяет психолог.

По ее мнению, функция мата заключается в обозначении эмоционального состояния, которое выходит за пределы нормального. Когда нам трудно подобрать слово из обычного лексикона, чтобы обозначить и сообщить другим о своем чрезвычайном состоянии.

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Другими словами, благодаря матерным словам психика защищает себя от срыва в совершенно неконтролируемые эмоции, оберегает предел интегрированности. Культурная функция матерных слов — обозначать линию нормы, поэтому они и являются запрещенной лексикой (нецензурной).

Нормально ли, что сейчас так много матерных слов

Сейчас матерные слова чрезвычайно распространены, потому что психика миллионов людей находится в сверхсильном напряжении. Поэтому, когда мы слышим/читаем маты, использованые другими, мы как бы узнаем свое состояние и присоединяемся к ним.

Есть такое понятие, как стенические состояния: это злость, гнев, негодование. Астенические состояния ослабляют психику, стенические — усиливают ее. Так вот, эмоциональное единение в стенических состояниях — полезно для психики сейчас.

Будем ли мы также материться после победы

Это зависит от нас. Лучше оставить мат войне, а в мирное время вернуться к тому, что неприличные слова являются постыдными. Они допустимы в отдельных частных ситуациях, но абсолютно неприемлемы в публичных.

Если матерные слова нормализовать в повседневности, они уже не будут выполнять роль обозначения чрезвычайного эмоционального состояния. Поэтому мат останется в прошлом, как дискурс войны, и будет нуждаться в культурной проработке.

— Другими словам, сейчас — на здоровье, после победы — будем восстанавливать не только города, но и собственную культуру речи, — уверена специалист.

Как себя сдерживать от матерных слов

Иметь несколько поговорок, заготовок, пословиц или смешной куплет, слово-заменитель, которое можно использовать. Это может быть ваше авторское, уникальное, с которого другие будут брать пример.

Матерными словами мы говорим с врагом, потому что другого языка он не понимает. Этим мы выражаем свое презрение. Разговаривать матерными словами друг с другом — становиться похожим на врага, присоединяться к нему.

Украинцы имеют значительно разнообразные, яркие и чувствительнее бранные слова, которые изобретали и применяли наши предки. Творчество нашего поколения в бранных выражениях тоже останется нашим потомкам.

Источник: Психологическая поддержка