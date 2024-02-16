Ученые из южнокорейского Университета Йонсе вырастили мясо, используя рисовые зерна в качестве субстрата.

Проект предназначен для обогащения растительных продуктов питательными веществами мяса.

Рис как один из самых распространенных пищевых продуктов в мире стал объектом изучения для обогащения его питательными свойствами.

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Как выращивали мясо на рисе

Для содействия прикреплению и росту клеток ученые перед началом процесса обработали недозрелые рисовые зерна рыбным желатином и микробной трансглутаминазой.

В течение недели клетки говядины оставались на рисе, после чего их промывали и пропаривали аналогично обычному приготовлению риса.

В результате получились розовые рисовые зерна, которые оказались более жесткими и твердыми, чем привычная крупа.

Для чего выращивали мясо на рисе

Рис, который вырастили вместе с мясом в лаборатории, стал несущественно богаче на жиры и белок по сравнению с обычной крупой. Ученые планируют дальнейшее увеличение содержания клеток в продукте для повышения этих показателей.

Ученые планируют сделать зерна такими же питательными, как мясо. Цена за килограмм такого риса оценивается примерно в $2,23, это почти в семь раз ниже говядины.

Ученые также стремятся уменьшить влияние на окружающую среду, поэтому избегают использования фермерских животных. Вместо этого они прибегли к выращиванию мяса непосредственно на рисовых зернах. Так исследователи экономят на затратах и уменьшают экологические последствия.

Ученые в дальнейшем работают над созданием питательного риса и совершенствуют техники выращивания мяса.

Источник: Matter

Фото: Yonsei University