Из-за боевых действий в Украине и враждебных действий оккупантов возможно изменение радиационного фона. В такой ситуации важно скорректировать обмен веществ людей, проживающих рядом с опасной зоной.

Как нужно изменить питание:

употреблять больше витамина В12 – он содержится в яйцах, молочных продуктах, мясе;

пополнить запасы белков – есть больше яиц, мяса, рыбы;

добавить продукты, содержащие фолиевую кислоту – листовую зелень, бобовые, киви, яйца, грецкий орех, свеклу.

Это поможет предотвратить серьезное повреждение жизненно важных органов и спасти жизнь.

Во время войны в Украине вражеские силы вошли в Чернобыльскую зону и действовали там неосторожно, что привело к колебаниям радиационного фона. Кроме того, они регулярно обстреливают различные предприятия, заводы и станции, что тоже чревато экологической катастрофой.

Украинцы должны следить за новостями и быть готовыми к любой ситуации. Важно знать, как действовать в случае выброса в атмосферу любых химических веществ или применении химического оружия.

Источник: UNICEF Ukraine