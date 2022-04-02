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Советы

Риск изменения радиационного фона – как нужно питаться

2 апреля 2022, 13:36
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
яйця
Источник: Pixabay

Из-за боевых действий в Украине и враждебных действий оккупантов возможно изменение радиационного фона. В такой ситуации важно скорректировать обмен веществ людей, проживающих рядом с опасной зоной.

Как нужно изменить питание:

  • употреблять больше витамина В12 – он содержится в яйцах, молочных продуктах, мясе;
  • пополнить запасы белков – есть больше яиц, мяса, рыбы;
  • добавить продукты, содержащие фолиевую кислоту – листовую зелень, бобовые, киви, яйца, грецкий орех, свеклу.

Это поможет предотвратить серьезное повреждение жизненно важных органов и спасти жизнь.

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Во время войны в Украине вражеские силы вошли в Чернобыльскую зону и действовали там неосторожно, что привело к колебаниям радиационного фона. Кроме того, они регулярно обстреливают различные предприятия, заводы и станции, что тоже чревато экологической катастрофой.

Украинцы должны следить за новостями и быть готовыми к любой ситуации. Важно знать, как действовать в случае выброса в атмосферу любых химических веществ или применении химического оружия.

Источник: UNICEF Ukraine

Теги
Здоровое питание , Советы , поради лікаря , Радіація
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