Команда ученых из Университета Абердина и Университета Хасселта в Бельгии в ходе исследования пришла к выводу, что частицы загрязненного воздуха могут достигать младенцев в утробе матери.

Так, по словам исследователей, наночастицы сажи могут проникать через плаценту и попадать в органы плода.

Эксперты заявили, что их открытие стало особенно тревожным, поскольку развитие всех органов происходит именно, когда дети растут в матке.

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Сообщается, что ученые проанализировали образцы тканей 36 плодов, которые были абортированы между 7-й и 20-й неделями беременности, и обнаружили частицы сажи в пуповинной крови. Это показывает, что частицы могут проникать через плаценту.

Отмечается, что сажа, или черный углерод, является одним из многих частиц и газов, которые выбрасываются при сжигании дизельного топлива, угля и другого топлива из биомассы.

Что еще более тревожно, так это то, что частицы черного углерода также попадают в развивающийся человеческий мозг. Это означает, что они могут напрямую взаимодействовать с системами управления внутри органов и клеток человеческого плода, резюмируют ученые.