Практически каждая женщина, становясь под душ и услышав звук льющейся воды, испытывает позывы к мочеиспусканию. Специалисты не советуют поддаваться соблазну и мочиться в душе. Они советуют избегать этой привычки.

Алисия Джеффри-Томас, американский физиотерапевт, предупредила о рисках мочеиспускания в душе.

По ее словам, со временем эта привычка может привести к недержанию мочи.

Сейчас смотрят

Действительно, когда течет вода и мы мочимся, то в мозге зарождается взаимосвязь между этими процессами.

Таким образом позывы к мочеиспусканию будут появляться каждый раз, когда мы услышим журчание воды.

С возрастом эта ассоциация будет становиться все опаснее, особенно для тех, у кого проблемы с тазовым дном. Им будет все труднее сдерживать себя при позывах помочиться.

Риск недержания будет увеличиваться каждый раз, когда человек слышит журчание воды.

Физиотерапевт советует сходить в туалет перед принятием душа или останавливать струю воды перед походом в туалет, чтобы избежать возникновения ассоциации в мозге.

Эта привычка не рекомендуется женщинам, потому, что их анатомия не приспособлена к такому способу мочеиспускания. Ведь в положении стоя тазовое дно или промежность не могут как следует расслабиться, поэтому мочевой пузырь не опорожняется полностью, что может привести к инфекциям.

Промежность может полностью расслабиться только в положении сидя. Если позывы к мочеиспусканию неудержимы, физиотерапевт советует женщинам присесть на корточки, а не мочиться стоя.

Источник: Sante