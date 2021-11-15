По мере старения населения обеспокоенность по поводу деменции усиливается. Признанный эксперт по народонаселению, экономике и международному здравоохранению Дэвид Кэннинг давно изучает старение шахматистов, полагая, что многовековая игра служит своего рода когнитивным тестом.

Исследование включает в себя анализ огромной базы данных игр Шахматной федерации США и наблюдение в течение определенного времени за 200 игроками.

Почему шахматы

— Одна из проблем при изучении деменции заключается в том, что наши наборы данных крайне малы, а полное когнитивное тестирование людей требует очень много времени, — объяснил Кэннинг в своем интервью The Gazette.

По его мнению, люди, которые играют в шахматы, проводят когнитивные тесты много раз в год. Это огромный набор данных, охватывающий весь возрастной диапазон. Это и дети, играющие в шахматы, и люди позднего возраста. Плюс — многие смотрят чемпионаты мира по шахматам, наблюдая элитных игроков.

Эксперт уверен, что можно получить представление о познании, глядя на шахматную игру. Поэтому есть шанс найти убедительные доказательства того, игра в шахматы предотвращает снижение когнитивных функций.

В рамках пилотного проекта предполагается использовать когорту шахматистов, чтобы согласовать данные об игре в шахматы со стандартным когнитивным тестированием. Что позволит проанализировать изменения в мышлении с течением времени. Это было бы очень интересно, отметил исследователь.