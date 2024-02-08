Команда ученых из Университетского колледжа Лондона в ходе исследования выяснила, что препарат для лечения эректильной дисфункции под названием Виагра может снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Эффект Виагры

Ученые проанализировали медицинские карты 260 тыс. мужчин с эректильной дисфункцией и обнаружили, что у тех, кому врачи прописывали Виагру и аналогичные лекарства, вероятность развития наиболее распространенной формы деменции спустя годы на 18% ниже, чем у тех, кто обходился без лекарств.

Эффект был самым сильным у мужчин, получивших наибольшее количество рецептов: ученые обнаружили, что риск развития болезни Альцгеймера на 44% ниже у тех, кто получил от 21 до 50 рецептов на таблетки от эректильной дисфункции.

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Нет однозначного ответа

Хотя результаты поразительны, ученые отмечают, что исследование не может определить, защищает ли Виагра и подобные таблетки от болезни Альцгеймера или же мужчины, которые изначально менее склонны к этому заболеванию, с большей вероятностью будут использовать таблетки.

— Мы не можем сказать, что виноваты лекарства, но это дает нам пищу для размышлений о том, как мы движемся в будущее,- отметила ведущий автор исследования Рут Брауэр.

История Виагры

Первоначально Виагра была разработана для лечения стенокардии и высокого кровяного давления, но когда валлийские шахтеры, принимавшие участие в испытаниях в Мертир-Тидфиле, отметили ее неожиданные ночные побочные эффекты, препарат превратился в таблетку от эректильной дисфункции стоимостью в несколько миллиардов долларов.