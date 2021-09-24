Ежегодно в ноябре-декабре растет количество вирусных заболеваний. Самым серьезным из них является грипп. Он коварен своими осложнениями, поэтому игнорировать его симптомы не стоит.

Грипп – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа и поражающее верхние дыхательные пути. Передается воздушно-капельным путем.

Симптомы гриппа

Начинается грипп с внезапного повышения температуры, головной боли, мышечных болей, общей интоксикации, сильного насморка. Иногда он сопровождается сухим кашлем, который длится более двух недель.

Большинство больных выздоравливают через 7-10 дней без какого-либо медикаментозного лечения. Достаточно строго соблюдать постельный режим, пить много теплой жидкости и употреблять витаминные продукты.

Температуру сбивать можно, только если она превышает показатель 38,5 градуса.

Грипп не лечат антибиотиками. При тяжелых формах заболевания назначают противовирусные препараты под контролем врача.

Как защититься от гриппа

Тут подойдут очень простые общие рекомендации. Главное — придерживаться советов врачей.

Чаще мойте руки с мылом, чихайте и кашляйте в локоть, а не в ладошку.

Избегайте тесных контактов с людьми, имеющими симптомы любой ОРВИ.

Прикрывайте нос и рот салфеткой, которую тут же выбрасывайте в мусор.

Но лучшая защита от сезонного гриппа – прививка.

Когда нужно прививаться от гриппа

— Прививку от гриппа лучше всего сделать до начала сезона гриппа, а не ждать эпидемии. Оптимальное время – октябрь, — советует врач-терапевт Марина Ерина. — Защитные антитела вырабатываются через две недели после вакцинации.

Так что к началу сезона привитые люди уже становятся неуязвимыми для вируса. Или же, если заболеют гриппом, перенесут его в легкой форме.

Группы риска

Кому обязательно нужно делать прививку от гриппа? Медикам. Они контактируют с больными и могут заразиться.

Грипп может стать причиной тяжелого заболевания у людей старше 65 лет, у детей и беременных женщин. Так же, как и Covid, грипп угрожает людям с хроническими заболеваниями сердца, почек, печени.

Где делать прививку

Во-первых, вакцина от гриппа не бесплатна.

Вакцину можно купить в аптеке (от 380 грн). Но на руки вам ее не дадут, потому что необходимо соблюдать холодовую цепочку. Согласовав место проведения вакцинации, аптека доставит туда вашу дозу. Однако за это возьмет дополнительную плату.

В поликлинике по месту жительства вам нужно оплатить вакцину в местной аптеке, посетить семейного врача, который осмотрит вас, подписать информационное согласие и направиться в манипуляционный кабинет, где вам вколют препарат.

В частных клиниках вы можете уже сейчас забронировать дозу препарата от гриппа. Когда начнется вакцинальная кампания, вам перезвонят и согласуют дату и время вакцинации. Обойдется это с осмотром терапевта от 760 грн.

Вакцинироваться можно организованно, всем коллективом. Для этого работодателю нужно согласовать цены и условия с аптекой или клиникой, которая проведет вакцинацию с выездом в офис или на своей территории.

Почему прививаться нужно ежегодно

Вирусы очень быстро и часто мутируют. Это мы увидели на примере коронавируса. Каждый год к нам приходит обновленный штамм. Чтобы прививка была эффективной, вакцины обновляются каждый год.

Какие вакцины лучше

В феврале каждого года ВОЗ, опираясь на данные о том, какие вирусы вероятнее всего будут циркулировать в следующем сезоне, принимает решение, какие штаммы вируса гриппа должны быть включены в состав вакцины – обычно это два вируса типа А и один вирус типа В.

То есть трехвалентные вакцины против гриппа используются в настоящее время наиболее часто. Трехвалентные вакцины и защищают людей от трех типов гриппа.

Недавно на рынке также появились четырехвалентные противогриппозные вакцины, защищающие от двух вирусов типа А и двух вирусов типа В.

В нынешнем году, по прогнозу ВОЗ, в Украине ожидается четыре штамма вируса гриппа:

вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный В/Washington/02/2019(линия B Victoria);

вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

В Украине ожидается применение вакцин производства Кореи, Франции и Нидерландов.