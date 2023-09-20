Диетологи называют корицу ингредиентом, который сделает кофе настоящим энергетическим эликсиром.

Кофе с корицей заставит мозг моментально проснуться после ночного сна, ускорит метаболизм, обострит память и добавит энергии.

Диетолог Крутика Нанавати утверждает, что эта специя творит настоящие чудеса с когнитивной функцией мозга — лучше думается, лучше запоминается, быстрее находится решение поставленных задач и эффективнее усваиваются новые знания.

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— При добавлении в кофе усиливаются природные антиоксидантные и противовоспалительные свойства корицы, что делает такое соединение отличным выбором, — говорит Нанавати.

Диетолог объясняет, что ключевой компонент корицы — коричный альдегид, как раз и защищает мозг от окислительного стресса, который может привести к ухудшению когнитивных функций как у пожилых людей, так и у молодых.

Нанавати утверждает, что регулярное употребление корицы может существенно улучшить память.

Кроме того, корица улучшает работу мозга за счет повышения уровня дофамина — нейромедиатора, который влияет на регуляцию настроения.

Корица также может регулировать уровень сахара в крови.

— Кофе с корицей помогает предотвратить внезапные энергетические сбои, которые часто приводят к рассеянности внимания, — говорит Нанавати.

Диетолог настоятельно советует, когда вы утром заварите кофе, подумаете о том, чтобы заменить сахар или искусственные подсластители, молоко или сливки щепоткой корицы.

Разницу заметите сразу!

Источник: She Finds