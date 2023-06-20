Лен широко используются в разных целях. Например, из него изготовляют ткань, делают муку из льна и растительного масла. Когда-то из смеси муки пшена, пшеницы и льна выпекали лепешки. А сейчас семена этого растения применяют для очищения и оздоровления организма. Что лечит семя льна и какая польза в нем содержится – читайте в материале.

Лен: польза растения для организма

По словам терапевта Карины Уваровой, основными биологически активными составляющими льняного семени являются А-линолевая кислота, фитоэстрогены и клетчатка. Лен богат Омега-3-жирными кислотами, а также антиоксидантами. Кроме этого, в некоторых исследованиях было отмечено, что семена льна могут способствовать снижению уровня холестерина в крови, а также снижению содержания трансжиров.

Добавление в диету льна может способствовать замедлению развития атеросклероза, а также восстановлению циркуляции крови при недостаточности кровообращения.

Альфа-липоевая кислота потенциально способствует профилактике возникновения нарушений сердечного ритма. Во время исследования влияния употребления семян на состояние здоровья человека было замечено, что этот продукт потенциально вносит вклад в снижение систолического и диастолического кровяного давления у пациентов.

Также согласно еще одному исследованию употребление семян льна может способствовать профилактике возникновения инфаркта миокарда и инсульта на 50%. Относительно метаболических заболеваний, добавление семян льна в рацион способствует снижению сахара крови у пациентов с сахарным диабетом и преддиабетом.

Предполагается также положительное влияние льна на предупреждение онкологических заболеваний: он может потенциально оказывать защитное влияние в недопущении рака молочной железы, простаты, легких, кишечника, яичников, эндометрия и шейки матки, а также гепатоцеллюлярной карциномы.

Как влияет лен на пищеварительную систему

Что касается пищеварительной системы, употребление льна способствует разнообразию микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает состояние не только самой пищеварительной, но и многих других систем организма.

Это может иметь положительное влияние на состояние печени при алкогольной болезни, на чувствительность организма к инсулину, а также на снижение риска развития онкологических заболеваний кишечника.

Также сейчас в процессе детального изучения возможность дополнительного употребления льна для уменьшения необходимости применения слабительных средств для облегчения симптомов запора.

Вред льна для организма человека

Эксперт отмечает, что вещества, содержащиеся во льне (например, линатин и цианогенные гликозиды) могут быть потенциально токсичными для организма человека. Но несмотря на это, научно подтвержденных данных о токсическом воздействии этих веществ на здоровье человека пока нет.