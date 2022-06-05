Решение о вакцинации детей против Covid-19 принималось тяжело, поэтому не случайно они были последней группой, получившей разрешение на прививку.

Производители и государственные учреждения особенно осторожны в поисках дозировки и безопасности для юных граждан.

Какие дети имеют право на ревакцинацию

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19 мая Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) расширили право на применение бустера Pfizer-BioNTech для всех американцев в возрасте от пяти лет и рекомендовали всем в этой возрастной группе получать бустер.

Поскольку как и у взрослых, иммунитет детей от первичной серии вакцины Pfizer-BioNTech ослабевал, то после исследования было решено дать детям в возрасте от 5 до 11 лет одну бустерную дозу, чтобы обеспечить надежную защиту от заражения и очень надежную защиту от осложнений Covid-19.

Сейчас дети получают только вакцину Pfizer-BioNTech, но в середине июня завершится проверка данных, предоставленных Moderna, по безопасности и эффективности уколов для детей.

Когда детям нужен бустер

CDC рекомендует детям получить бустерную дозу через пять месяцев после завершения первичной серии вакцинации против Covid-19 из двух уколов. Для детей в возрасте от 12 лет ревакцинация проводится той же дозой, что и взрослым, детям в возрасте от 5 до 11 лет доза составляет одну треть дозы для взрослых.

CDC рекомендует повторные прививки детям с ослабленным иммунитетом, что будет четвертой дозой в зависимости от возраста. Дети от 5 до 17 лет с ослабленной иммунной системой должны получить бустерную дозу через три месяца после получения первичной серии трех доз.

Детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от 12 лет также следует повысить иммунитет вторично — пятую дозу — через четыре месяца после первой бустерной дозы, чтобы их иммунный ответ был как можно более активным.

Эффективны ли бустерные дозы у детей

В сочетании с бустером вакцина против Covid-19 на 80-90% эффективна в продолжении защиты детей от более серьезных последствий коронавируса.

Безопасны ли вакцины и бустеры для детей

Исследования показали, что вакцина Pfizer-BioNTech безопасна для детей.

Исследования показали лишь небольшое количество пациентов, имевших воспаление тканей сердца, преимущественно у подростков мужчин.

Можно ли сделать прививку против Covid-19 младенцам

Еще нет. Никакая вакцина против Covid-19 не была разрешена для самых молодых детей – в возрасте от шести месяцев до четырех лет.