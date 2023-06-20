После отдыха на пляже кожа может сильно покраснеть или покрыться волдырями. Ведь заработать солнечный ожог просто – достаточно немного больше дозволенного побыть на пляже и не использовать солнцезащитные средства. Что делать, когда сгорел на солнце, и как себе помочь – читайте в материале.

Что делать, когда сгорел на солнце: советы эксперта

В таких случаях дерматолог Екатерина Бакико советует поскорее уйти с места, где много прямого солнца. К примеру, в тень или помещение. Далее необходимо следовать пошаговой инструкции:

Охладите кожу прохладным душем, ванной или влажным полотенцем (следите, чтобы вы не перемерзли). Нанесите легкий гель, крем или спрей после загара. Пейте много воды, чтобы охладиться и предотвратить обезвоживание. Примите обезболивающие средства, (парацетамол или ибупрофен при любой боли). Закрывайте обгоревшую кожу от прямых солнечных лучей, пока кожа полностью не заживет, носите длинную одежду, шляпу, очки, наносите солнцезащитный крем. Обратитесь к врачу при заболевании, появлении лихорадки, волдырей.

Что нельзя делать, когда сгорел на солнце: полный список

Врач выделяет следующие основные запреты: