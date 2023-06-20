После отдыха на пляже кожа может сильно покраснеть или покрыться волдырями. Ведь заработать солнечный ожог просто – достаточно немного больше дозволенного побыть на пляже и не использовать солнцезащитные средства. Что делать, когда сгорел на солнце, и как себе помочь – читайте в материале.
Что делать, когда сгорел на солнце: советы эксперта
В таких случаях дерматолог Екатерина Бакико советует поскорее уйти с места, где много прямого солнца. К примеру, в тень или помещение. Далее необходимо следовать пошаговой инструкции:
- Охладите кожу прохладным душем, ванной или влажным полотенцем (следите, чтобы вы не перемерзли).
- Нанесите легкий гель, крем или спрей после загара.
- Пейте много воды, чтобы охладиться и предотвратить обезвоживание.
- Примите обезболивающие средства, (парацетамол или ибупрофен при любой боли).
- Закрывайте обгоревшую кожу от прямых солнечных лучей, пока кожа полностью не заживет, носите длинную одежду, шляпу, очки, наносите солнцезащитный крем.
- Обратитесь к врачу при заболевании, появлении лихорадки, волдырей.
Что нельзя делать, когда сгорел на солнце: полный список
Врач выделяет следующие основные запреты:
- Не смазывайте солнечные ожоги тем, что мешает теплоотдаче. Зачастую это делают с помощью жирных средств. Например, вазелином, сметаной, барсучьим жиром, жирным кремом. Это может усугубить ожог.
- Избегайте дополнительных химических раздражений места ожога. Не нужно лить спирт, мочу, спиртовой раствор йода, раствор чистотела, уксус, сыпать соль. Ибо сделаете ожог еще больше.
- Не кладите лед или пакеты со льдом на обгоревшую солнцем кожу. Следует охлаждать ожог прохладной проточной водой.
- Если образовались пузыри, не сдирайте покрышку, не лопайте их. Ведь это – биологическая стерильная мембрана, нарушая ее, вы можете занести инфекцию.
- Не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся после ожога кожу, это может дополнительно ее ранить.
- Не надевайте обтягивающую одежду на обгоревшую солнцем кожу, потому что она будет ее раздражать.
- Если у вас уже есть признаки солнечного ожога, например покраснение кожи, не загорайте больше, даже на второй день. Важно сильно беречься от солнца.
- Не следует пренебрегать изменениями родинок на коже после солнечных ожогов. Обратитесь к дерматологу за дермоскопией, чтобы не пропустить рак кожи. Появление рака отчетливо зависит от воздействия солнца.