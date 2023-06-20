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Что делать, когда сгорел на солнце: действенные средства

20 июня 2023, 13:28
Анна Голишевская редактор ленты
Опіки
Источник: Unsplash

После отдыха на пляже кожа может сильно покраснеть или покрыться волдырями. Ведь заработать солнечный ожог просто – достаточно немного больше дозволенного побыть на пляже и не использовать солнцезащитные средства. Что делать, когда сгорел на солнце, и как себе помочь – читайте в материале.

Что делать, когда сгорел на солнце: советы эксперта

В таких случаях дерматолог Екатерина Бакико советует поскорее уйти с места, где много прямого солнца. К примеру, в тень или помещение. Далее необходимо следовать пошаговой инструкции:

  1. Охладите кожу прохладным душем, ванной или влажным полотенцем (следите, чтобы вы не перемерзли).
  2. Нанесите легкий гель, крем или спрей после загара.
  3. Пейте много воды, чтобы охладиться и предотвратить обезвоживание.
  4. Примите обезболивающие средства, (парацетамол или ибупрофен при любой боли).
  5. Закрывайте обгоревшую кожу от прямых солнечных лучей, пока кожа полностью не заживет, носите длинную одежду, шляпу, очки, наносите солнцезащитный крем.
  6. Обратитесь к врачу при заболевании, появлении лихорадки, волдырей.

Что нельзя делать, когда сгорел на солнце: полный список

Врач выделяет следующие основные запреты:

  1. Не смазывайте солнечные ожоги тем, что мешает теплоотдаче. Зачастую это делают с помощью жирных средств. Например, вазелином, сметаной, барсучьим жиром, жирным кремом. Это может усугубить ожог.
  2. Избегайте дополнительных химических раздражений места ожога. Не нужно лить спирт, мочу, спиртовой раствор йода, раствор чистотела, уксус, сыпать соль. Ибо сделаете ожог еще больше.
  3. Не кладите лед или пакеты со льдом на обгоревшую солнцем кожу. Следует охлаждать ожог прохладной проточной водой.
  4. Если образовались пузыри, не сдирайте покрышку, не лопайте их. Ведь это – биологическая стерильная мембрана, нарушая ее, вы можете занести инфекцию.
  5. Не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся после ожога кожу, это может дополнительно ее ранить.
  6. Не надевайте обтягивающую одежду на обгоревшую солнцем кожу, потому что она будет ее раздражать.
  7. Если у вас уже есть признаки солнечного ожога, например покраснение кожи, не загорайте больше, даже на второй день. Важно сильно беречься от солнца.
  8. Не следует пренебрегать изменениями родинок на коже после солнечных ожогов. Обратитесь к дерматологу за дермоскопией, чтобы не пропустить рак кожи. Появление рака отчетливо зависит от воздействия солнца.
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