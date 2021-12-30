Что делать, если переел в новогоднюю ночь — топ-3 рекомендации

Новогодние праздники чреваты перееданием из-за традиционного обилия блюд. И как бы человек не старался и не сдерживался, он все равно может сорваться и съесть лишнее.

Диетолог-терапевт Юлия Поворознюк рассказала, что делать в такой ситуации.

Рекомендации

Поздний завтрак

Поскольку ужин был поздним, утренний прием пищи тоже лучше отложить. Это поможет ЖКТ отдохнуть и переварить еду. Например, если человек поел около полуночи, то позавтракать лучше в 11.00-12.00. При этом завтрак должен быть легким — овощной суп, салат с яйцом.

Умеренность во всем

Можно доесть и те блюда, которые были приготовлены вчера, но умеренными порциями. Рекомендуется не больше трех ложек салата, 100-150 г рыбы, котлеты или буженины.

Обилие жидкости

Вода — лучший друг 1 января. Со стакана жидкости в чистом виде или с лимоном лучше начать утро. Она улучшит пищеварение.

В целом диетологи рекомендуют не срываться и не переедать в новогоднюю ночь людям, которые следят за своим здоровьем и фигурой. Лучше ограничиться легким приемом пищи.

А если такое произошло, не стоит себя наказывать, голодать и беспокоиться. Стоит быстрее наладить рацион.

Источник: Телеграф