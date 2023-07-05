Если так случилось, что извещение о радиационной аварии застало вас на улице, не паникуйте и выполняйте семь основных требований.

Первое. Срочно защитите органы дыхания. Для этого подойдет любая подручная ткань, сложенная в несколько слоев, или защитная маска. Это поможет частично уменьшить попадание радиоактивной пыли в организм.

Вторая. Как можно скорее зайдите в какое-то помещение. Идеальный вариант — большие здания с толстыми стенами и минимальным количеством окон.

Третья. Перед входом в помещение, по возможности, осторожно снимите верхнюю одежду — это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения.

Четвертая. Если вы успели зайти в свою квартиру или дом, обязательно примите душ или оботрите тело влажными салфетками. Радиационное загрязнение также оседает на волосах, поэтому по возможности необходимо помыть голову.

Пятая. Убедитесь, что в помещении плотно закрыты окна и двери, а также вентиляционные отверстия.

Шестая. Если в момент аварии на улице находились домашние питомцы, их также необходимо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.

Седьмая. В случае соответствующей рекомендации от властей — примите необходимую дозу калия йодида. Но только по рекомендации!

Стоит знать, что первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от властей.

Стоит отказаться от попыток эвакуации на авто. Заметьте, что первые часы после аварии — наиболее опасные, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль.

Главное — не паникуйте! Начинайте эвакуацию только после официального разрешения органов власти.

В случае, если вы воспользуетесь собственным автомобилем, следуйте указаниям спасателей и придерживайтесь исключительно рекомендованных маршрутов.