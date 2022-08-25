Во время любой болезни, все мы обращаемся к врачу. В Украине предусмотрено амбулаторное и стационарное лечение.

Что такое амбулаторное лечение — узнавали Факты ICTV.

Амбулаторное лечение — что это

Амбулаторная специализированная медицинская помощь — это лечение, которое пациент получает без госпитализации в больнице.

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Другими словами, это консультации от разных врачей относительно определенной болезни. Это может быть прием у хирурга, офтальмолога, травматолога.

Амбулаторное лечение предусматривает проведение врачом лечебных процедур, или малых хирургических вмешательств, исследований и обследований.

Все эти услуги пациент получает без госпитализации — либо в амбулаторных условиях, либо на условиях дневного стационара.

Амбулаторная помощь является бесплатной для пациента, если он обращается для ее получения по электронным направлением своего врача в то учреждение, которое имеет соответствующий контракт с НСЗУ.

Кроме того, к амбулаторному лечению можно отнести прием у семейного врача или педиатра.

Если говорить коротко, то амбулаторное — это то лечение, которое мы получаем, когда приходим к семейному или другим врачам с проблемой, а они лечат ее без госпитализации (выписывают определенные лечебные препараты или дают направление на анализы).

Амбулаторное лечение включает следующие бесплатные услуги:

консультации узких специалистов;

инструментальные обследования (рентген, УЗИ, эндоскопические, электрофизиологические и т. п);

общеклинические и биохимические лабораторные обследования;

лечение в амбулаторных условиях (дневное) включительно с малыми хирургическими операциями;

ведение беременности;

медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях;

ургентную стоматологическую помощь всем и плановая детям до 16 лет.

Можно ли получить больничный на амбулаторном лечении

Так, получить больничный на амбулаторном лечении можно. Для этого нужно:

обратиться к врачу;

врач устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует электронное медицинское заключение в Реестре медицинских заключений;

с электронной подписью врача е-больничный автоматически попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности;

электронный листок нетрудоспособности имеет уникальный регистрационный номер и поступит работодателю больного в его кабинет страхователя и самому пациенту в его личный кабинет на портале Пенсионного фонда.

Данные электронного листка нетрудоспособности поступают в Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины в закрытом виде и сразу отражается в Электронном кабинете страхователя (работодателя) в соответствующем статусе.

Через 7 дней после закрытия электронный переходит в статус готовый к оплате. На основании сформированного заявления-расчета по данным Реестра страхователь может перечислять выплаты за больничный человеку.