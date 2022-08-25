Во время любой болезни, все мы обращаемся к врачу. В Украине предусмотрено амбулаторное и стационарное лечение.
Что такое амбулаторное лечение — узнавали Факты ICTV.
Амбулаторное лечение — что это
Амбулаторная специализированная медицинская помощь — это лечение, которое пациент получает без госпитализации в больнице.
Другими словами, это консультации от разных врачей относительно определенной болезни. Это может быть прием у хирурга, офтальмолога, травматолога.
Амбулаторное лечение предусматривает проведение врачом лечебных процедур, или малых хирургических вмешательств, исследований и обследований.
Все эти услуги пациент получает без госпитализации — либо в амбулаторных условиях, либо на условиях дневного стационара.
Амбулаторная помощь является бесплатной для пациента, если он обращается для ее получения по электронным направлением своего врача в то учреждение, которое имеет соответствующий контракт с НСЗУ.
Кроме того, к амбулаторному лечению можно отнести прием у семейного врача или педиатра.
Если говорить коротко, то амбулаторное — это то лечение, которое мы получаем, когда приходим к семейному или другим врачам с проблемой, а они лечат ее без госпитализации (выписывают определенные лечебные препараты или дают направление на анализы).
Амбулаторное лечение включает следующие бесплатные услуги:
- консультации узких специалистов;
- инструментальные обследования (рентген, УЗИ, эндоскопические, электрофизиологические и т. п);
- общеклинические и биохимические лабораторные обследования;
- лечение в амбулаторных условиях (дневное) включительно с малыми хирургическими операциями;
- ведение беременности;
- медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях;
- ургентную стоматологическую помощь всем и плановая детям до 16 лет.
Можно ли получить больничный на амбулаторном лечении
Так, получить больничный на амбулаторном лечении можно. Для этого нужно:
- обратиться к врачу;
- врач устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует электронное медицинское заключение в Реестре медицинских заключений;
- с электронной подписью врача е-больничный автоматически попадает в электронный реестр листков нетрудоспособности;
- электронный листок нетрудоспособности имеет уникальный регистрационный номер и поступит работодателю больного в его кабинет страхователя и самому пациенту в его личный кабинет на портале Пенсионного фонда.
Данные электронного листка нетрудоспособности поступают в Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины в закрытом виде и сразу отражается в Электронном кабинете страхователя (работодателя) в соответствующем статусе.
Через 7 дней после закрытия электронный переходит в статус готовый к оплате. На основании сформированного заявления-расчета по данным Реестра страхователь может перечислять выплаты за больничный человеку.