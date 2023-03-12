Нам иногда кажется, что долгое стояние на ногах – самое тяжелое и самое плохое для человека. Но на самом деле худшей и неестественной позой есть сидение на стуле.

Сейчас большинство людей проводят много времени в офисах, сидя целый день, как они думают, на удобных стульях.

Но организм человека оказывается ни анатомически, ни генетически не приспособлен для сидения на стуле, считает врач-невролог Евгений Скрипник.

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– Сам стул был изобретен не так и давно. И сидение на стуле — неестественно для человека — уверяет врач.

Когда мы сидим, мышцы позвоночника расслабляются и позвонки давят на межпозвонковые диски. Таким образом, возникают межпозвонковые диски, появляется боль в спине.

Что полезно

Гораздо полезнее для нас – это стояние.

Когда мы стоим, то позвоночник поддерживается всем скелетом, мышцами верхних и нижних конечностей, мышцы тоже находятся в тонусе!

Сейчас все чаще в офисах, выставочных залах появляются высокие столы без стульев.

— Человек создан, чтобы не сидеть, а постоянно быть в движении! Когда-то мы выбегали утром из пещеры и день были в движении! Последние 20 лет мы можем даже в магазин не ходить, а сидеть и заказывать еду по телефону, — говорит Евгений Скрипник..

Врач считает, что нужно брать пример с природы: звери не сидят на стульях, они либо бегают в поисках пищи, либо лежат где-нибудь в зарослях, позавтракав.

В странах Азии люди тоже более близки к природе: они сидят на полу со скрещенными ногами. При этом мышцы спины пребывают в тонусе.

Невролог советует укреплять мышцы спины, заниматься спортом, быть активными. А если работа сидячая, то нужно делать перерыв каждые 15 минут и двигаться.

Источник: Евгений Скрипник