Ученые окончательно подтвердили, что ограничение калорий влияет на мозг и замедляет старение.

Результаты исследования указывают на ключевую роль гена OXR1 в процессах старения.

Влияние питания на старение мозга

Кеннет Уилсон, ведущий автор исследования, подчеркнул — умеренное потребление калорий влияет не только на физиологию пищеварительного тракта, но и на мозг.

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Все дело в гене OXR1. Он отвечает за увеличение продолжительности жизни и здоровое старение мозга. Ген активизируется, если потреблять меньше калорий.

Один из старших авторов исследования Бак Панкадж Капахи подчеркнул роль гена OXR1 в защите нейронов и сохранении здоровья мозга.

Он отметил, что прерывистое голодание и ограничение калорий помогают активировать этот ген, таким образом обеспечивается защитный эффект.

Как гены влияют на возрастные проблемы мозга

Ученые подтвердили, что ген OXR1 у людей защищает клетки от окислительного повреждения, а его потеря может привести к серьезным неврологическим дефектам и преждевременной смерти.

Исследование также показало, что OXR1 влияет на ретромер — комплекс белков, ответственных за переработку клеточных белков и липидов.

Дисфункцию ретромера связывают с возрастными нейродегенеративными заболеваниями, например, болезнями Альцгеймера или Паркинсона.

Как бороться со старением мозга

Понимание механизмов, которые активируются при ограничении калорий, поможет в создании терапий для поддержания здоровья мозга и продления продолжительности жизни.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят выявить конкретные соединения, способные усилить действие гена OXR1 и замедлить процессы старения мозга.

Источник: Nature Communications